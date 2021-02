Beste ondernemer van Fryslân in coronajaar gezocht

SNEEK- Door corona is het landschap waarin ondernemers opereren danig gewijzigd. De mate waarin ondernemers innoveren, anticiperen en reageren kunnen binnen hun branche echt het verschil maken. Voor de jury van de ‘Verkiezing Friese onderneming van het Jaar’ zal de wendbaarheid en inventiviteit van ondernemingen zwaar gaan wegen in de beoordeling. De Stichting die de verkiezing organiseert, stelt de inschrijving voor editie ‘2021’ open. De finale is in september.

Vorig jaar won Friesland Lease. Naast trots en heel veel aandacht is directeur Jan Baljeu (foto) ook blij met de nieuwe inzichten die de deelname van Friesland Lease hem én zijn team hebben opgeleverd. “Met die nieuwe inzichten gaan we heel hard aan de slag om nog beter te worden voor onze klanten”, aldus de stralende winnaar. De Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar is één van de langstlopende ondernemersprijzen in Nederland.

Finale in september

De finale is in september gepland. De organisatie verwacht dat ‘samenkomen’ dan weer is toegestaan. Tijdens de finale presenteren de drie finalisten zich aan het publiek. De halve finale – met zes genomineerde ondernemingen – zal voor de zomer plaatsvinden. De jury laat zich bij haar beoordeling inspireren en leiden door de innovatie en inventiviteit binnen bedrijven. Daarnaast door de mate waarin bedrijven offensief kansen weten te creëren en benutten die zich aandienen door veranderende (markt)omstandigheden. Duurzaam beleid ten aanzien van het menselijk kapitaal én de omgeving, de (financiële) resultaten en de mate waarin die inzichtelijk zijn, wegen eveneens mee. De jury wordt daarbij van informatie voorzien door drie scans. Een financiële scan, een scan volgens het Business Maturity Model (BMM) en de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid (BDK). Deze laatste scan is vorig jaar toegevoegd en vertelt iets over hoe er binnen een organisatie aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers wordt gewerkt en welk beleid hiervoor ontwikkeld is. De BDK is ontwikkeld door TNO.

Deelnemen aan een verkiezing is spannend, vraagt energie en aandacht, maar meedoen levert ook veel op. De tijdsinspanning is overzichtelijk. Voor veel ondernemingen kost het minder tijd dan een gedegen offerte. Verscheidene finalisten gaven aan dat de scans die men doorloopt, veel managementinformatie opleveren. Deelnemers krijgen beter inzicht in de maatschappelijke relevantie, het ondersteunt de arbeidsmarktcommunicatie, geeft een goed inzicht bij de diverse bedrijfsprocessen én het geeft een trots en positief gevoel over de toekomst.

Een zelfstandig opererende werkgroep is verantwoordelijk voor het proces om tot zes genomineerden te komen. Deze genomineerden presenteren zichzelf aan de jury. De indruk die dit achterlaat is samen met de uitslag van de scans voor de jury voldoende input om uit de 6 genomineerden 3 finalisten te selecteren. Enkele weken later bezoekt de jury deze finalisten. De jury toetst dan alle indrukken van papier, aan de realiteit. Tot slot presenteren de finalisten zich tijdens de finale. Uiteindelijk leiden al deze indrukken tot 1 winnaar.

De Stichting Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar stelt zichzelf tot doel om creativiteit en vernieuwing, of te wel excellent ondernemerschap, in Fryslân te stimuleren en te waarderen. De verkiezing is daar de meest zichtbare exponent van. Daarnaast is de Stichting een platform waar bestuurlijk en ondernemend Fryslân elkaar ontmoet en spreekt. Winnaars treden toe tot de eregalerij van het Friese Ondernemerschap en worden met regelmaat uitgenodigd voor bijeenkomsten waar de organiserende Stichting bij betrokken is.

Meld uw organisatie of die van een ander aan voor 12 maart op www.vfo.nl!