Bericht van Stoof

INGEZONDEN MEDEDELING -Vanaf volgende week opent de horeca zijn deuren en komt het uitgaansleven langzaamaan weer tot leven. Ook in Sneek. Een van de restaurants die staat te trappelen om open te gaan is Restaurant Stoof.

De overstap naar afhaal- en bezorgrestaurant verliep zonder al te veel problemen, onze verwachting werd zelf ruimschoots overtroffen. Wij misten echter onze gasten en het directe contact met hen. Wij konden daardoor onze gasten, zoals zij van ons gewend waren, geen fijne middag of avond bezorgen. Het is lichtelijk overdreven dat wij hierdoor depressief werden want de vele steunbetuigingen en de vele bestellingen hebben ons de afgelopen er doorheen gesleept; daarvoor onze grote dank.

Nieuwe tijden, Nieuwe kansen

Binnen de beperkingen die de overheid ons heeft opgelegd zien wij zeker ook kansen. Gasten kunnen alleen via reservering een tafel boeken en moeten enige afstand (1 ½ meter) van elkaar houden. Dit geeft ons de mogelijkheid om binnenkomst en tafelbezetting beter te reguleren zodoende meer en betere service te kunnen bieden. Ook denken wij dat er, in ieder geval, de komende tijd behoefte zal zijn aan heerlijke stoofpotjes die men kan afhalen of die thuis worden bezorgd. Wij blijven daarin voorzien.

Het nieuwe normaal

Blijf ons volgen en kijk op onze website voor de richtlijnen en aanpassingen. Wij gaan ervoor en samen met de liefhebbers van stoofpotjes én die van lekker eten in een sfeervolle ambiance houden, maakt Restaurant Stoof van dit jaar toch nog een feestelijk en culinair 2020. Nogmaals hartelijk dank voor alle steun en lovende reacties. Tot Snel, Tot Stoof.