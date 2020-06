Benoeming Bas Daanje vestigingsdirecteur ROC Friese Poort Sneek

Bas Daanje (39) is geen onbekende in de vestiging Sneek. Hij is sinds juni 2018 binnen de vestiging werkzaam als Opleidingsmanager Economie en Administratie en stuurt vanaf juli 2019 ook het team Maatschappelijke Zorg en Dienstverlening aan.

Daarvoor was hij in diverse kader- en managementfuncties werkzaam in de detailhandelsbranche bij onder andere DA en Super de Boer. Vanaf het nieuwe schooljaar vormt Bas Daanje samen met Lineke Kleefstra de directie van de vestiging Sneek. Bas Daanje is daarmee de opvolger van Wietse Schuitema, die met pensioen gaat.