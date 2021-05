Ben je op zoek naar nieuwe sloten voor je woning? Kies voor een cilinder slot!

Kies voor een cilinder slot! Een cilinder slot verzekert jouw veiligheid door te beschermen tegen inbraakmethodes als kerntrekken, klopsleutels en lockpicken.

Wat is een cilinderslot?

Een cilinderslot bestaat uit twee onderdelen: een cilinder en een behuizing. Wanneer de juiste sleutel in de cilinder wordt gestoken, kan deze draaien in de behuizing. Hiermee wordt het slot geopend of gesloten. Er zijn twee verschillende soorten cilindersloten: gelijksluitende cilindersloten, waarbij je met één sleutel meerdere sloten kan openen, en verschillend sluitende cilindersloten, waarvoor je meerdere sleutels nodig hebt.

De veiligheid van gelijksluitende cilindersloten neemt niet af om de reden dat je ze allemaal met één sleutel kunt openen. Gelijksluitende cilindersloten zijn net zo veilig als verschillend sluitende cilindersloten.

Toplock.nl heeft een breed aanbod aan kwalitatieve cilindersloten. Een goede beveiliging begint met een goed slot! Alle cilindersloten voldoen aan SKG** of SKG***. Een SKG*** cilinderslot beschermt je ook tegen kerntrekken, een inbraakmethode die tegenwoordig regelmatig voorkomt. Je hebt de keuze van een halve cilinder tot en met 10 cilinders, van vijf verschillende merken. De aanbevolen modellen zijn de M&C Condor, de M&C Matrix en de Iseo extra’s. Alle drie de modellen voldoen aan SKG*** met kerntrekbeveiliging.

Het is belangrijk om je veilig te voelen in je woning en wanneer je jouw woning verlaat. Een cilinderslot met SKG*** beschermt je tegen hedendaagse inbraakmethodes als kerntrekken, klopsleutels en lockpicken. Je kan je zorgen dus voortaan thuis laten.

