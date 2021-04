Behaal vandaag nog je Wft Basis Examen

INGEZONDEN - Sinds 1 januari 2007 is de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) in werking getreden.

De wet regelt het toezicht op financiële instellingen. Er wordt zo goed gecontroleerd of de personen die financieel advies uitbrengen bekwaam hiervoor zijn en of het advies ook kwalitatief is. Op deze manier worden consumenten behouden van mindere financiële keuzes of adviezen. Slaag voor het Wft Basis examen en wordt financieel adviseur bij bijvoorbeeld een grote bank of verzekeraar.

In dit artikel leggen we alles omtrent de Wft Basis uit.

Wat kun je verwachten van het Wft Basis?

Het Wft Basis is een fundamenteel (basis) diploma om financieel advies uit te mogen brengen. Het Wft-modulecertificaat Basis kun je klanten informeren over financiële diensten en hen doorverwijzen naar de juiste specialist.

De taken die je uitvoert zijn onder andere het behandelen van klantvragen als eerstelijns contact en je vergaart kennis over betalen, sparen en verzekeringen.

Na het behalen van je Wft Basis kun je jouw kennis uitbreiden binnen de financiële sector door meer diploma’s te verkrijgen.

Je kunt je onder andere specialiseren in zorgverzekeringen of hypotheken. Er zijn 8 Wft-specialisaties die je kunt behalen. Hiervoor dien je wel eerst je Wft Basis diploma te hebben behaald.

De verschillende Wft specialisaties

Je kunt je specialiseren in specifieke onderdelen van de financiële markt. Voor je je kunt specialiseren, moet je altijd je Wft Basis hebben behaald. We sommen de specialisaties voor je op:

Wft Basis;

Wft Zorg;

Wft Consumptief Krediet;

Wft Schade Particulier;

Wft Vermogen;

Wft Inkomen;

Wft Schade Zakelijk;

Wft Hypothecair Krediet;

Wft Pensioen.

De beste opleidingen om je Wft te behalen

Een Wft diploma is dus cruciaal als je (specifiek) financieel advies wilt uitbrengen aan consumenten. Een Wft diploma behaal je niet zo maar. Het zijn marktspecifieke vragen en hiervoor dien je een goede opleiding of cursus vooraf te hebben gehad.

Bij Hoffelijk Financieel vind je zo’n gedegen, betrouwbare en flexibele Wft opleiding. Je kunt verschillende (online) cursussen of opleiding volgen voorafgaand aan je Wft examen. Deze cursussen zorgen ervoor dat je theoretisch en praktijkgericht opgeleid bent om te slagen voor het Wft examen.