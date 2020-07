Banketbakkerij de Korenbloem, nu ook specialist in brood, broodjes en koek!

SNEEK- “In het coronatijdperk, weten veel consumenten de weg naar de lokale ondernemers gelukkig nog te vinden of moet ik zeggen, nog meer te vinden” We spreken Romke van der Meulen, eigenaar van banketbakkerij De Korenbloem.

De Korenbloem zit op een centrale plek in de Galigastraat in het centrum van Sneek. Consumenten kunnen al hun boodschappen doen bij de versspecialisten: de bakker, de kwaliteitsslager, de viswinkel, de groenteboer en naar de ijs- en zuivelspecialist. Het enige wat er nog ontbrak was de verkrijgbaarheid van een uitgebreid assortiment van vers brood op deze plek.

De Korenbloem had al een paar broodsoorten in het assortiment, maar dit is inmiddels uitgebreid met vele andere soorten brood en koek. Elke ochtend vers en ambachtelijk gebakken. “In onze andere banketbakkerij, Schaafsma in Franeker, hebben we al jaren ervaring in de verkoop van mooie ambachtelijke brood- en koekproducten. Zo is bijvoorbeeld ons suikerbrood bekroond tot het beste van Fryslân en deze zijn ook in Sneek verkrijgbaar.”

De Korenbloem in Sneek staat vooral bekend om zijn specialiteiten zoals de befaamde hazelnoottaart en prijswinnende oranjekoek. Niet alleen in het toeristenseizoen, maar ook nu in het coronatijdperk, groeide de vraag naar lokale en ambachtelijk bereide koek- en broodproducten. “Voor nu reden om naast banket, ons verder in brood, broodjes en koek te specialiseren. Dit is hét moment om een uitgebreid broodassortiment in Sneek te introduceren” vertelt Romke.

De afgelopen weken zijn er wat aanpassingen in de winkel gedaan om de broodjes, broden en koeken optimaal te kunnen presenteren. Hierdoor kan de Sneker straks in de Galigastraat alle dagelijkse vers boodschappen in één straat verkrijgen!

De komende periode zullen er scherpe introductieaanbiedingen zijn om de klanten kennis te laten maken met het ambachtelijk gebakken brood van De Korenbloem. Aanstaande vrijdag en zaterdag is er al een weekendtas verkrijgbaar, met daarin een suikerbrood, een brood naar keuze en 6 zachte bollen naar keuze voor maar € 7,50