Badtextiel, kaarsen, lekkere hapjes; genieten komt eerst nu

December en januari zijn standaard de maanden waarin veel mensen een hogere mate van stress ervaren, maar met de gespannen economische situatie en de coronamaatregelen, is de druk op de gemiddelde Nederlander nog veel verder toegenomen. Het mag dan ook geen verrassing heten dat de zorgen over de toekomst tegenwoordig groter zijn dan voorheen. Op die momenten is het belangrijk om de tijd te maken voor jezelf. Het is prima om jezelf te prioriteren en te kiezen voor de dingen die belangrijk zijn voor jou. Hoe kun jij meer tijd maken voor jezelf zodat je stresslevel wat lager uitvalt?

Herinner je je de tijd van hobby’s nog?

In drukke tijden laten we hobby’s vaak schieten. Wanneer we ’s avonds eindelijk tijd voor onszelf hebben, zetten we de televisie aan en kijken we programma’s die we eigenlijk niet eens willen kijken, maar er is niets beters op de kijkbuis. Dat is geen goede manier om lekker tijd voor jezelf te nemen. Kijk eens terug naar de tijd waarin je actief was met hobby’s. Puzzelde je veel? Loste je sudoku’s op, schaakte je of was je erg goed met de breinaalden?

Door actief bezig te zijn en dingen te doen die je leuk vindt, kun je veel makkelijker tot rust komen. Het is ook een manier om te genieten, jezelf verder te ontwikkelen of je weekend een keer wat leuker te besteden dan met je hoofd achter de televisie omdat dit de meest voor hand liggende optie leek.

Pak de momenten die echt voor jou mogen zijn

Dat ene drankje op de avond, dat ene spelletje voordat je gaat slapen, of het moment dat je weer eens uitgebreid in bad gaat. Het zijn momenten waarop je ook even de tijd voor jezelf kunt pakken. Kies eens een keer voor een drankje dat je écht graag drinkt maar altijd laat staan omdat het een euro duurder is. Of kies voor kwalitatief badtextiel van Badgoed.com en kaarsen op de badkamer wanneer je uitgebreid in bad gaat. Geluk zit in de kleine dingen en wanneer je dit op de goede manier aanpakt, brengt je het niveau van de stress veel makkelijker omlaag dan je denkt.

Bepaal zelf je planning

De laatste manier om het weer leuk te maken, is door zelf je planning te bepalen. De kans is groot dat je je dag in laat delen door werk, je partner en kinderen. Voor een deel van de dag is dat prima, maar spreek nu alvast met jezelf een moment af waarop de planning voor jezelf is. Bijvoorbeeld ’s avonds na acht uur wanneer je kleinere kinderen hebt, of ’s morgensvroeg wanneer je pas na de lunch begint met werken.

Stress is schadelijker dan veel mensen denken, zeker wanneer het langdurig is. Grijp daarom op tijd in. Heb je niet genoeg aan bovenstaande hulpmiddelen, dan is dit een goed moment om hulp in te schakelen voordat de stress fysieke en mentale problemen veroorzaakt.