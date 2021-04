Automaterialengrossier Ype Kramer neemt VKV Sneek over

Ype Kramer is gevestigd in Leeuwarden en bediende al een groot deel van Friesland. Door de overname van VKV in Sneek kan nu ook Zuid-Friesland sneller worden beleverd.

Daniël de Vegt van AllParts Ype Kramer vertelt: “We zochten uitbreiding van het werkgebied, terwijl VKV Sneek op zoek was naar opvolging. Op deze manier zitten wij dichter bij de klanten in de ‘Súdwesthoek’ van Friesland en brengen we ons assortiment dus nog dichter bij een grote klantengroep. Bovendien creëren we hiermee extra schaalgrootte, wat in onze markt een trend is waar je gewoon in mee moet gaan. We zijn onlangs ook meegegaan in het nieuwe concept van onze grossiersgroep, AllParts en daar zullen ook nog snel een aantal voordelen van zichtbaar worden.”

Tweede vestiging

“De overname van VKV Sneek betekent een echte tweede vestiging. Dat hebben we achter de schermen allemaal prima voorbereid. De vestiging Sneek zal ook snel de uitstraling van AllParts Ype Kramer krijgen en het assortiment automaterialen wordt de komende dagen al meteen flink uitgebreid. Ook de online omgeving zal snel vernieuwd worden. Natuurlijk zullen we ook onze Nexen banden gaan voeren, het merk waarmee we de laatste tijd erg hard gegroeid zijn. Het personeel in Sneek blijft en daar voegen we nu het assortiment, de automatisering en de power van ons mooie familiebedrijf Ype Kramer aan toe.”