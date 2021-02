Astrid Hulzebos-Teensma van Hair Affair: Het licht aan in de kapsalons is een superfijne actie!

“Deze actie roept op tot aandacht voor onze situatie. Er moet nu echt iets gaan gebeuren voordat het licht voor altijd uitgaat in de kapper branche. Dat we echt achteruit boeren, begrijpt hopelijk iedereen. Ik vind het een superactie dat je op deze vreedzame en rustige manier aandacht kunt vragen. Ik weet dat deze actie in Sneek zo geweldig ontvangen wordt dat verschillende kledingwinkels de lichten ook laten branden.”

Hoe ziet Astrid Hulzebos nog perspectief?

“Laat ik voorop stellen dat je een lange adem moet hebben. Het moeilijkste is dat op een gegeven moment dat de kuur niet erger gaat worden dan de kwaal. Dat maakt het moeilijker om een balans te zoeken, die van de medische en de economische noodzaak van de coronamaatregelen. Ik ben blij dat ik die beslissing niet hoef te maken.”

“Ik weet ook zeker dat zo meteen als de klanten weer in de salon komen dat zij ons extra zullen ondersteunen met het aanschaffen van de kappersproducten of een cadeaubon kopen als geschenkje voor familie en vrienden. Daar kunnen onze klanten een steun zijn, door tijdens de eerste bezoeken die extra dingen te doen.”

Positief

“Natuurlijk blijf ik positief, we kunnen niets anders. We hebben hier ook een fantastisch team. Vier dagen per week zijn we in de salon om na te denken over hoe we de salon nog een stukje beter kunnen maken. Elke lockdown worden we weer slimmer en gerichter naar de klant. We zijn bovendien zichtbaar op social media, we bedenken acties, de kasten worden weer gerestyled zodat alles nog een mooiere uitstraling krijgt. Achter de coulissen zijn we bezig met voorraadbeheer, zijn we aan het balansen geweest. En volgende week gaan we weer volop in de schoonmaak, zodat onze klanten in een stofvrije salon plaats kunnen nemen.”

Hopelijk op 3 maart weer open

“Ik hoop echt dat we op 3 maart de salon weer kunnen openen. Daar is deze actie ook voor bedoeld. In het weekend is er weer overleg over hoe het nu verder moet. In Duitsland en België zijn de kapsalons alweer geopend. Kapsalons zijn van groot sociaal belang. Mensen kunnen vaak hun verhaal kwijt in een kapsalon. Even die ontspanning en aanraking om letterlijk lekkerder in hun vel te komen zitten. Inderdaad ‘at je haar mar goëd sit!’ Daar draagt de kapper graag aan mee!”