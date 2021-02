Arriva zet weer meer bussen in

SNEEK- Arriva zet vanaf maandag 1 maart weer meer bussen in in Fryslân. De vervoerder verwacht door de versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet afgelopen dinsdag aankondigde een kleine reizigersgroei.

Ze schakelen daarom over van de zomervakantieregeling naar de zogenaamde 'kleine-vakantiedienstregeling'. Dat betekent dat er op de lijnen 21, 51, 97, 114 en 315 extra ritten rijden. Dat geldt ook voor de 22, 23, 35, 52/552, 573, 593, 94, 97, 603, 651.

In samenspraak met de buurtbusverenigingen is besloten dat alle buurtbussen in Friesland vanaf maandag 1 maart weer kunnen gaan rijden. Ze rijden daarbij een normale dienstregeling.