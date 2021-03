Arriva rijdt na zondag met meer bussen vanwege versoepeling coronamaatregelen

SNEEK- Vervoersbedrijf Arriva rijdt vanaf zondag 21 maart weer met meer bussen in Fryslân. Dat is weer nodig omdat het aantal reizigers toeneemt, nadat sommige coronamaatregelen zijn versoepeld. Mensen kunnen zelf bekijken om welke buslijnen en ritten het gaat. Dat is terug te vinden in de reisplanner van Arriva.