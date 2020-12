Arriva rijdt met nieuwe treinen en dienstregeling weer 15 jaar op de Noordelijke lijnen

Sneller en vaker

Vandaag start ook de nieuwe dienstregeling van Arriva op de Noordelijke lijnen. Zo krijgen reizigers nog meer reismogelijkheden door onder andere de inzet van extra spits- en sneltreinen. Op de volgende trajecten reis je voortaan sneller en vaker:

Extra sneltrein Groningen Leeuwarden

Sneltrein Winschoten Groningen

Spitstrein Sneek Leeuwarden

Lijnnummers

Nieuw is ook dat alle treinen voortaan een eigen lijnnummer hebben. Dit nummer bestaat uit twee letters en een nummer; RE staat voor RegioExpres (sneltrein) en RS staat voor RegioSprinter (stoptrein). Dit staat voortaan samen met de eindbestemming op de trein.

Schoner en slimmer

In 2025 wil Arriva CO2 neutraal werken. Op de Noordelijke lijnen wordt dat grotendeels gehaald door de CO2-uitstoot van de treinen te verminderen. De treinen gaan schoner en slimmer rijden door onder andere:

De 18 nieuwe WINK-treinen die gaan rijden op HVO brandstof (Hydrotreated Vegetable Oil) met 90% minder CO2-uitstoot. Deze treinen worden vanaf het voorjaar 2021 ingezet.

De nieuwe WINK-treinen en vernieuwde GTW-treinen hebben batterijen die snel energie opslaan en afgeven. Deze zogenaamde remenergie wordt opgeslagen in de batterijen en gebruikt om de systemen in de trein te laten draaien. Zo zijn de treinen ook schoner en stiller op stations.

De CO2 barometer die Arriva heeft ontwikkeld om jaarlijks in de gehele well to wheel – keten nog meer CO2 te besparen.

Gemakkelijker reizen en betalen

Arriva is continu bezig met verbeteren en doorontwikkelen, waarbij het belang van de reiziger centraal staat. Zo introduceert Arriva vanaf vandaag Arriva Flow. Hierbij reis je met je OV-chipkaart maar betaal je achteraf. De nieuwe en vernieuwde treinen hebben zitplaatsindicatoren aan de buitenkant. Hierdoor is aan de buitenkant van de trein zichtbaar is of er in de coupé veel, minder of geen zitplaatsen beschikbaar zijn. Ook in de Arriva app zie je voortaan hoe druk het in de trein is. De druktemelder geeft op basis van de afgelopen weken aan hoeveel drukte er in de trein verwacht wordt.

Meer comfort en beleving

De huidige 50 GTW-treinen worden om de beurt allemaal vernieuwd. Zowel deze GTW-treinen als de nieuwe WINK-treinen hebben een upgrade van het comfort gehad. Hierdoor reis je voortaan voor het tarief van de 2e klas maar met het comfort van de 1e klas. De volgende vernieuwingen kom je in de treinen tegen:

Oplaadpunten bij iedere stoel voor telefoon en/of laptop

Alle zitplaatsen zijn voorzien van een (klap)tafel

Reisinformatieschermen

Afgesloten stiltecoupé

Werkcoupé met grote vaste tafels

Leeslampjes in werk- en stiltecoupé, per stoel te verstellen

Gescheiden afvalinzameling

Nieuwe bekleding, e-leather (duurzamere optie voor leer) op de hoofdsteunen

Concessie Noordelijke lijnen 2020-2035

Arriva is op 13 december gestart met de nieuwe treinconcessie op de Noordelijke lijnen. Deze heeft Arriva opnieuw voor 15 jaar gegund gekregen door de provincie Groningen (ook als opdrachtgever van Niedersachsen) en de provincie Fryslân. Arriva blijft deze treinlijnen van december 2020 tot en met 2035 verzorgen.