Arbeidsrechtadvocaat, waar kan die je bij helpen?

Maar het arbeidsrecht is een heel uitgebreid recht. Misschien denk je in eerste instantie aan de rechten die je hebt als werknemer, hoe je met bepaalde situaties omgaat rondom een contract bijvoorbeeld. Of misschien ben je wel werkgever en wil je meer informatie over hoe je contracten juist opstelt voor je personeel.

Arbeid is namelijk een heel belangrijk onderdeel van ons leven. Een groot deel van ons leven brengen we werkend door. En als je dan die droombaan hebt gevonden, dan wil je ook wel dat alles goed is in het contract en dat je niet ooit voor vervelende situaties komt te staan. Onderschat het arbeidsrecht dus niet!

Wetten binnen het arbeidsrecht

Doordat het zo’n belangrijk onderdeel van ons leven is, zie je dit ook terug in de manier waarop er wetten worden aangenomen en aangepast. Het arbeidsrecht heeft dit vaak meegemaakt in de afgelopen jaren! Zo heb je sinds 2015 het WWZ bijvoorbeeld, een wet waarbij het ontslagrecht is vernieuwd. Per januari 2020 is de WAB erbij gekomen. Hierin zijn bijvoorbeeld wetten opgenomen die van invloed zijn op het proeftijdbeding.

Liever voorkomen dan genezen

Doordat we er een groot deel van ons leven mee te maken hebben, komt het dus ook vaker voor dat er verschillen zijn of onenigheid is met werknemers/werkgevers. Het vervelende is vaak dat er pas een advocaat aan te pas komt als het eigenlijk al te laat is. Het conflict is al aanwezig of je hebt nou eenmaal al een contract getekend waar je later spijt van hebt of waar dingen in staan die niet helemaal kloppen. Soms doe je er dan ook verstandig aan om van tevoren goed te laten checken of alles klopt wat er in een contract staat. Zo ben je goed voorbereid en kun je ook echt aanpassingen eisen als iets niet aan de wet voldoet.

Voor een werkgever is een arbeidsrechtadvocaat iemand die een sparringpartner is. Zo worden er arbeidsovereenkomsten samengesteld of kan een beëindiging van een contract op een juiste manier gedaan worden.

Voordeel van een arbeidsrechtadvocaat

Een groot voordeel van het inschakelen van een advocaat van Schouten Advocaten, is dat je iemand zal krijgen die aan beide kanten heeft gestaan. Dus aan de werkgeverskant en de werknemerskant. Dit is vooral fijn, omdat je dan ook de andere partij beter zult begrijpen en, nog handiger, je kunt met deze kennis beter inspelen op een weerwoord.

Soms kunnen de spanningen op de werkvloer hoog oplopen, het is immers een plek waar je vaak bent. Soms brengen mensen meer uren op kantoor door dan thuis! Het is dan goed om iemand in de arm te nemen die er wat verder vanaf staat. Iemand die met een professionele blik naar dingen kijkt en zorgt dat jij niet alleen maar vanuit emotie zal handelen. De arbeidsrechtadvocaat zorgt er juist voor dat je met een goed standpunt komt, zodat je serieus genomen wordt.