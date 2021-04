Aquatec Industries uit Woudsend kanshebber voor Friese onderneming van het jaar

WOUDSEND- Zes bedrijven in Fryslân maken kans op de titel van Friese Onderneming van het Jaar 2021. De genomineerden moeten de jury nu zien te overtuigen van een finaleplek. Die kijkt naar vernieuwing, duurzaamheid en goede omgang met het personeel.

De genomineerden bedrijven zijn Aquatec Industries (Woudsend), FibreMax (Joure), Future Fuels Wholesale (Heerenveen), Kooi (Drachten), Machandel (Haulerwijk) en PMF Stalen Masten (Burgum). Twee daarvan deden vorig jaar ook al mee.

"Wendbaarheid, innovatie, duurzaamheid, we hebben het in Fryslân allemaal nodig om onze economie op stoom te houden. Deze prachtige ondernemingen laten zien wat mogelijk is", zegt voorzitter Jan van der Linden van de werkgroep van Stichting Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar.

Halve finale

De genomineerden zijn nu zelf aan zet om de jury te overtuigen van een finaleplek. De halve finale is op maandag 31 mei. De zes kanshebbers presenteren zich dan aan de jury, die bestaat uit verschillende ondernemers onder leiding van gedeputeerde Sander de Rouwe.

De jury kijkt naar het innovatieve vermogen en de inventiviteit van de bedrijven. Daarnaast beoordeelt de jury hoe duurzaam hun beleid is. Met de verkiezing wil de stichting creativiteit en vernieuwing stimuleren in Fryslân.

De winnaars komen in de eregalerij van het Friese Ondernemerschap en worden uitgenodigd voor bijeenkomsten waar de stichting bij betrokken is.