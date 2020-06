Als vanouds stadswonen in Sneek

Alle panden worden grondig onder handen genomen en in een compleet nieuw jasje gestoken. De historische kenmerken worden, daar waar ze verdwenen waren, weer teruggebracht naar de oude staat. Het binnenterrein wordt getransformeerd tot een gezamenlijke stadstuin. Vanaf deze week is de website www.sneeckermeesters.nl live en daarmee het project officieel in verkoop.

Sneeckermeesters

De naam Sneeckermeesters refereert naar de oude ambachten die destijds in de betreffende panden werden uitgevoerd. Zo woon je straks in een voormalige rijwielhandel, smederij of in een pand waar vroeger fruit- en vis verhandeld werd. Dat maakt het vanouds stadswonen uniek! Alle aanwezige panden kennen een rijke historie. De historische aspecten van de panden zijn voor Penta Architecten uit Harlingen leidend geweest voor het uiteindelijke ontwerp.



Het project bestaat uit verschillende objecten waaronder studio’s, woningen en beleggingspanden. De woningen beschikken allemaal over een balkon, een eigen buitenruimte en een berging. Door de gezamenlijke binnentuin wordt ‘groen leven’ in de stad mogelijk gemaakt. Daarnaast bieden enkele panden de mogelijkheid om wonen en werken te combineren. Kortom, een breed scala aan woonmogelijkheden, geschikt voor iedere doelgroep die als vanouds wil wonen in de binnenstad van Sneek.

Kerst 2020 gereed

De bouwwerkzaamheden zijn in volle gang. Naar verwachting zijn alle woningen omstreeks eind 2020 gereed. De website is inmiddels live, en daarmee is ook de verkoop officieel van start.

Sneeckermeesters is een ontwikkeling van It Uleboerd in samenwerking met Woonprachtig, Aannemingsmaatschappij Friso en Penta Architecten.