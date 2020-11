Aftellen naar Kerst met de FILSEN thee adventskalender

Eigenaresse Ilse wilde in deze tijd iets bijzonders doen en heeft vintage en tweedehands items verzameld die ze met 24 verschillende soorten losse thee in doosjes heeft versierd. Iedere variant is uniek en herbruikbaar, denk aan kerstbomen, spiegels, houten lijsten met borduurwerk, guirlandes, etc.

Hiermee hoopt ze mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het genieten van (losse) thee. De ware kunstwerken van € 27,50 zijn een feestje om te zien, allemaal handgemaakt en in de winkel verkrijgbaar.