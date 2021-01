Adylicious start met de verkoop van Chocozoenen in Sneek en omgeving

SNEEK- Adylicious is vanaf gisteren begonnen met de verkoop van Chocozoenen op www.adylicious.nl. Adylicious is het bedrijf gestart door Ady Siboni.

Ady heeft een droom een eigen foodtruck te beginnen, alleen gooide Corona roet in het eten. Ze is gaan kijken wat wel mogelijk was om mee te starten. De keuze voor de ambachtelijk gemaakte Chocozoenen was dan ook snel gemaakt. Om te beginnen bezorgt Ady deze heerlijke Chocozoenen zelf in de regio Sneek, IJlst en Bolsward. Nu ook met een lekkere openingsaanbieding.

Want iedereen verdient in deze tijd een Dikke (Choco)Zoen. Verras jezelf of iemand anders met een heerlijke box Chocozoenen.