Ad aanbieding

INGEZONDEN - De op een na meest gekochte krant is het Algemeen Dagblad (of AD), gevestigd in Rotterdam.

De krant is neutraal en heeft geen politieke of religieuze agenda. Een regionaal supplement is verkrijgbaar bij lokale dagbladen in Rotterdam, Utrecht en Den Haag. De AD Haagsche Courant (voor regio Den Haag) en het AD Rotterdams Dagblad (voor regio Rotterdam) verschijnen zowel in een ochtend- als avondeditie. Bovendien is de nationale editie in het hele land verkrijgbaar.

Hier lees je alles over het Algemeen Dagblad

Algemene informatie Algemeen Dagblad

Het Algemeen Dagblad is opgericht in 1946. De krant wordt op tabloidformaat gepubliceerd en het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. De regionale focus omvat de steden en regio's rond Rotterdam, Utrecht en Den Haag. In Zuid-Holland en Utrecht wordt het uitgegeven en verspreid via lokale dagbladen. De landelijke editie is overal te koop en verspreid over de rest van Nederland. Algemeen Dagblad is eigendom van DPG Media (tot 2019 bekend als De Persgroep) en wordt uitgegeven door PCM Uitgevers NV.

Het Algemeen Dagblad bevat een regionaal supplement in de districten die voorheen door deze regionale kranten werden bediend. Twee daarvan, de AD Haagsche Courant (voor regio Den Haag) en het AD Rotterdams Dagblad (voor regio Rotterdam) verschijnen zowel in een ochtend- als avondeditie.

Edities Algemeen Dagblad

Rotterdams Dagblad -> AD Rotterdams Dagblad

Goudsche Courant -> AD Groene Hart

Rijn & Gouwe -> AD Groene Hart

Haagsche Courant -> AD Haagsche Courant

Utrechts Nieuwsblad -> AD Utrechts Nieuwsblad

Amersfoortsche Courant -> AD Amersfoortsche Courant

De Dordtenaar -> AD De Dordtenaar

Dagblad Rivierenland -> AD Rivierenland

