Accent Automatisering neemt activiteiten De Poort Automatisering over

SNEEK - Accent Automatisering uit Sneek neemt per direct de activiteiten van branchegenoot De Poort Automatisering uit Sint Nicolaasga over.

De medewerkers van De Poort worden verwelkomd binnen het team van Accent Automatisering en verhuizen naar de locatie in Sneek.

Wim Behage, directeur Accent Automatisering: “De ontwikkelingen in IT volgen elkaar razendsnel op. Organisaties maken steeds vaker gebruik van Clouddiensten, waarbij veiligheid, continuïteit en schaalbaarheid steeds belangrijker worden. Dit vraagt veel kennis, ervaring en capaciteit van ICT-leveranciers. Om dit te waarborgen zie je steeds vaker dat dienstverleners de krachten bundelen. Accent beschikt reeds over een eigen Cloud-omgeving van waaruit zowel IT- als telefoniediensten geleverd worden. Deze Cloud-omgeving geeft de teamleden van De Poort Automatisering ook de mogelijkheid om de huidige dienstverlening uit te breiden. De teamleden breiden tegelijkertijd met hun kennis en ervaring het bestaande Accent team uit.

Harry Dreunhuizen, De Poort Automatisering: “Als De Poort Automatisering zijn wij meer dan 25 jaar actief in de automatiseringsbranche. Vanwege onze wens om mee te gaan in de razendsnelle ontwikkelingen binnen de ICT-branche en het ontbreken van passende opvolging binnen de organisatie, zijn wij op zoek gegaan naar een toekomstbestendige oplossing van onze dienstverlening. We zijn hiervoor in contact gekomen met Accent Automatisering en hebben besloten om de krachten te bundelen en onze diensten te integreren in de werkomgeving van Accent. We zijn ervan overtuigd dat onze collega’s en klanten op deze manier in goede handen zijn en dat we hiermee een grote vervolgstap zetten op het gebied van kwaliteit en continuïteit.”

Accent Automatisering

Accent Automatisering is al 25 jaar een gevestigde naam in Sneek. De ICT-dienstverlener ondersteunt organisaties uit diverse branches - waaronder zorg, cultuur, industrie en MKB - op het gebied van onder meer Cloud-werken, telefonie, security en werkplekbeheer. Accent beheert met een team van bijna 50 medewerkers ruim 20.000 werkplekken verspreid over Nederland, onder meer vanuit haar eigen Cloud-omgeving.