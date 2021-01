ABD weer op het podium bij Renault Dealer of the Year verkiezing

SNEEK- ABD Renault heeft dit jaar de derde prijs behaald in de jaarlijkse 'Renault Dealer of the Year' verkiezing en staat daarmee weer op het podium. ABD Renault is met deze derde plaats voor de twaalfde keer in de prijzen gevallen, een prestatie om trots op te zijn.

ABD behaalde volgens Renault "een verdienstelijke score met maximum punten voor de onderdelen marktaandeel particulier klein zakelijke markt en After Sales klanttevredenheid. Het bedrijf met vestigingen in Drachten, Heerenveen, Leeuwarden, Sneek en Dokkum behoort structureel tot de beste Renault dealers van Nederland". Winnaar van de Renault Dealer of the Year verkiezing is Renault dealer Oving, met vestigingen in Zwolle, Hattem, Raalte en Emmeloord. Daaropvolgend behaalde Renault dealer Hans Jongerius, met vestigingen in Woerden, Gouda en IJsselstein, opnieuw de tweede plaats in het eindklassement.

Directeur Wybe Kooistra: “Het is prachtig om te zien hoe onze klanten én onze importeur ons waarderen. Met ons team zijn we ook dit bijzondere jaar weer in staat geweest om het podium te bereiken. Natuurlijk wil ik hiervoor onze klantenkring bedanken voor de feedback én de loyaliteit. Het was dit jaar echt een nek aan nek race en de verschillen in de top 3 waren minimaal. Ik ben trots op ons team waarmee we ook dit bijzondere jaar in staat zijn geweest samen een podiumplaats te behalen. We stimuleren elkaar continu om nog beter te worden en dat werpt ook dit jaar zijn vruchten weer af. En volgend jaar gaan we weer uiteraard weer voor de eerste plaats! ”