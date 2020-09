Aantal passagiers bus en trein neemt toe, maar nog lang niet op oude niveau

Arriva merkt een lichte toename van het aantal passagiers in bus en trein, zegt Tineke Witteveen van de vervoerder. Arriva loopt daarmee in gelijke tred met de NS.

"In het begin van de coronatijd hadden we 90% minder reizigers en deze zomer de helft minder. Nu merken we dat de bussen en treinen weer iets voller zitten. Maar het is nog te vroeg om nu al cijfers te noemen."

Niet allemaal tegelijk

Arriva staat in contact met de provincie en de scholen om de spreiding over de dag zoveel mogelijk te behouden. Mochten er te veel reizigers op een bepaald moment komen, dan kan er bijgestuurd worden.

Financiële schade

De huidige passagiers zijn met name studenten en leerlingen van scholen. Werknemers werken nog veelal thuis. Arriva loopt daardoor inkomsten mis. Hoeveel dat precies is, kan Witteveen nog geen uitspraken over doen.

Schermen en bodycams

De vervoersmaatschappij is begonnen met het aanbrengen van ontspiegelde veiligheidsglazen. Allereerst worden de bussen in het oosten van het land voorzien. De bussen yn Fryslân krijgen de schermen pas over enkele maanden.

Voor de veiligheid moeten passagiers achter in de bus instappen. Dat werkt zwartrijden in de hand. Naar aanleiding van eerdere geweldincidenten hebben controleurs sinds maandag camera's op hun lichaam die alles wat ze tegenkomen op beeld vastleggen.