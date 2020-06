Aanpassingen busdienstregeling Arriva in Friesland

SNEEK - Passend bij het huidige reizigersaanbod, rijdt Arriva vanaf zondag 10 mei 2020 een aangepaste dienstregeling. Er gaan meer bussen rijden. Voorop staat dat het ov nog steeds geen uitje is en verzocht wordt alleen te reizen met het ov als het echt noodzakelijk is.

Aangepaste busdienstregeling in Friesland

Vanaf 10 mei 2020 rijden de bussen van Arriva in Friesland volgens een normale dienstregeling. Ook de Opstappers, belbussen en lijntaxi’s. Er zijn nog een aantal uitzonderingen. Zoals ook in de huidige dienstregeling rondom het coronavirus vervallen lijn 335 (naar Zernike) en alle buurtbuslijnen; dit betreft de lijnen 101, 102, 103, 104, 107 en 108. Ook vervallen de Collegeliners; dit betreft de lijnen 603, 612, 615, 633, 655, 692, 695 en 698.

Opstapper

Waar geen buurtbuslijnen rijden, biedt de Opstapper een alternatieve reismogelijkheid. De Opstapper is vraagafhankelijk, maar rijdt volgens een vaste dienstregeling. Deze is te vinden op www.arriva.nl. De Opstapper is tot een uur voor vertrek te reserveren via telefoonnummer 0800-2802803.

Waddeneilanden

De bus (lijn 66) van Leeuwarden naar Holwerd rijdt aangepast op het vaarschema van de veerdienst naar Ameland. Daarnaast rijden op de eilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog de bussen aangepast aan de afvaarten van de veerboten. Lijn 166 gaat weer rijden als de sneldienst naar Ameland weer gaat varen.

Dienstregeling per 1 juni en reisinformatie