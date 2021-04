Aanpassen perronhoogtes van enkele stations in Fryslân en Groningen

SNEEK- Vanaf maandag 12 april rijden de nieuwe WINK treinen in Fryslân en deels in Groningen. Enkele perrons zijn nog niet op de juiste hoogte voor deze nieuwe treinen. Voor de reiziger kan dat op sommige stations gevolgen hebben bij het in- en uitstappen. Daarom past ProRail de komende jaren de perronhoogtes van deze stations aan. In de tussentijd biedt Arriva assistentie aan voor reizigers bij het in- en uitstappen van de trein.