WORKUM- Aanleg glasvezel in Workum gaat door! Tijdens de glasvezelcampagne die in maart in Heeg, IJlst, Koudum, Workum en Woudsend is gestart, is het in Workum snel gegaan; de benodigde aantallen om aan te leggen zijn al ruim voor de deadline behaald. Goed nieuws dus voor de inwoners van Workum.

Inzet van het Plaatselijk Belang Workum onmisbaar

Jan Willem Bloemen, projectleider bij DELTA Fiber Netwerk: “Tijdens de campagne in Workum is er veel werk verzet door de mensen van het plaatselijk belang om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk glasvezel komt. Zij hebben, zelfs in deze coronatijd, alles op alles gezet om buurtbewoners te overtuigen van het belang van glasvezel. En met succes, want in de afgelopen week was mede daardoor een mooie stijging zichtbaar in het aantal aanmeldingen. We zijn dan ook erg verheugd dat we kunnen melden dat Workum de eerste kern is, van de vijf middelgrote kernen, die de benodigde aantallen weet binnen te halen nog vóór de deadline is bereikt!”

Aanmelden

Alle inwoners van Workum die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd over het goede nieuws. “De aannemer is al druk met voorbereidende werkzaamheden om te beginnen met de aanleg. We verwachten in week 14/15 het verdeelstation van Workum al kan worden geplaatst. Voor de inwoners die zich nog niet hebben aangemeld en wel graag glasvezel willen is er nog tot 7 april de gelegenheid aan te melden. Doen zij dat voor die datum, dan hoeven aanmelders geen aansluitkosten van € 650,- te betalen. Wij verwachten dat de resterende dorpskernen Heeg, Koudum, Woudsend en de stadskern van IJlst snel zullen volgen. Ook daar werken dorpsbelangen samen met verschillende verenigingen om genoeg aanmeldingen te halen, zodat wij ook daar kunnen gaan aanleggen.” aldus Bloemen.

Richard de Vries, voorzitter Plaatselijk Belang Workum “Het is fantastisch nieuws dat in Workum glasvezel aangelegd wordt. Thuiswerken, onderwijs en ontspanning; we merken in deze tijd meer dan ooit hoe belangrijk het is om over goed en snel internet te beschikken. Met glasvezel komt voor onze inwoners en bedrijven supersnel internet beschikbaar en zijn we goed op de toekomst voorbereid. We zijn heel trots dat Workum binnenkort aangesloten wordt op het netwerk van DELTA Fiber!”

Kijk voor meer informatie op www.gavoorglasvezel.nl.