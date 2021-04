Aanleg glasvezel gaat door in Heeg, IJlst, Koudum, Workum en Woudsend!

WORKUM - Goed nieuws voor de inwoners Heeg, IJlst, Koudum, Workum en Woudsend! Tijdens de glasvezelcampagne die in maart is gestart, is het gelukt de benodigde aanmeldingen te krijgen om glasvezel te kunnen aanleggen.

Inzet van het lokale ambassadeurs ongekend groot

Jan Willem Bloemen, projectleider bij DELTA Fiber Netwerk: “Wat wij tijdens deze campagne hebben gezien is ongekend! We hebben de benodigde aantallen gehaald door gebundelde krachten; zonder het werk van de vele ambassadeurs in alle kernen hadden we het niet gered! Zij hebben er veel tijd en moeite in gestopt om genoeg draagvlak te creëren onder alle inwoners voor een toekomstbestendig netwerk. En voor wie nog twijfelde; in overleg met de plaatselijke belangen hebben we de mogelijkheid om aan te melden voor een gratis aansluiting verlengd tot 21 april.”

Alle inwoners die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd over het goede nieuws. “Vandaag wordt het ook gelijk zichtbaar dat glasvezel écht dichterbij is dan ooit door het plaatsen van het glasvezelverdeelstation in Workum.” Wethouder Bauke Dam gaf vanmiddag het startsein voor de aanleg door een reusachtige strik door te knippen. De aannemer is al druk met voorbereidende werkzaamheden om te beginnen met de aanleg in de kernen. Er zal een planning worden gemaakt en voorbereiding worden getroffen voor de schouw bij alle aangemelde adressen. De aannemer is al volop bezig in het buitengebied en zal, als alles volgens planning verloopt, voor de zomer in de kernen aan de slag kunnen. “Voor de inwoners die zich nog niet hebben aangemeld en wel graag glasvezel willen is er, in overleg met de plaatselijke belangen en sportcollectief IJlst, nog tot uiterlijk 21 april de gelegenheid aan te melden. Doen zij dat voor die datum, dan hoeven aanmelders geen aansluitkosten van €650,- te betalen.” aldus Bloemen.

Anja Rombout, DFMopGlas

“Jaap (Bosma resp.) en ik zijn zó trots dat het nu, samen met DELTA Fiber, gelukt is om de kernen Heeg, IJlst, Koudum, Workum en Woudsend aan te sluiten op glasvezel. Zo komen we steeds een stapje dichter bij ons doel om heel Fryslan verglaasd te krijgen. Mooi dat we binnenkort de inwoners van deze kernen kunnen voorzien van een snelle en stabiele internetverbinding. Zo bouwen wij samen aan een toekomstbestendig Fryslan!”

