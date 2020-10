Aan de Gracht opnieuw genomineerd voor horecaprijzen

SNEEK- Restaurant Aan de Gracht in Sneek is net als vorig jaar genomineerd voor de Nederlandse horecaprijzen.

Uiteraard zijn ze bij het restaurant supertrots op deze nominatie. “Want na het winnen van de titel beste lunchroom in onze gemeente willen we deze titel natuurlijk weer pakken. Maar wat nog veel gaver is.... we zijn ook genomineerd voor restaurant/diner”, zo laat eigenaar Joris Hagting weten.

“Dus vragen we je niet één maar twee keer te stemmen via de beide toegevoegde links", vraagt Hagting:

http://www.horecaprijzen.nl/aan-de-gracht-3

http://www.horecaprijzen.nl/aan-de-gracht-1