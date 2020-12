41 bestemmingen: welke zet jij op de nieuwe Arriva trein?

SNEEK- De afgelopen weken hebben ruim 3.000 inwoners van Groningen en Friesland gereageerd op de vraag van Arriva om de mooiste bestemmingen in te sturen. Uit de inzendingen heeft de jury 41 unieke bestemmingen geselecteerd. Uiteindelijk krijgen de nieuwe WINK-treinen van Arriva de namen van 18 bestemmingen. Op deze bestemmingen kan tot en met zondag 6 december gestemd worden. Arriva roept nu iedereen op om zijn of haar stem uit te brengen op arriva.nl/namenwedstrijd.

Van cultuur tot natuur

Het uitzoeken van de bestemmingen was voor de jury een behoorlijke klus. Tussen de ruim 3.000 inzendingen zaten veel bijzondere bestemmingen. Van culturele bestemmingen, zoals festivals, tot mooie natuurgebieden. De jury heeft uiteindelijk 41 bestemmingen uitgekozen, verdeeld over de provincies Groningen en Friesland. De jury bestaat uit Avine Fokkens – Gedeputeerde provincie Fryslân, Fleur Gräper – Gedeputeerde provincie Groningen, Evert van Dijk – algemeen hoofdredacteur NDC, Ben Woldring – oprichter en CEO BenCom Group, Joop Mulder – artistiek directeur Sense of place, Nynke de Jong – schrijfster en columnist en Anne Hettinga – voorzitter Raad van Bestuur Arriva Nederland.

Dit zijn de 41 bestemmingen:

Bestemming Provincie

‘t Roegwold Groningen

11 Fountains Friesland

Blauwestad Groningen

Bokwerd Friesland

Brandaris Friesland

d'Olle Grieze Groningen

De Alde Feanen Friesland

De Drie Gezusters Groningen

De Lauwers Groningen/Friesland

De Potmarge Friesland

De Slachte Friesland

De Veenkoloniën Groningen

De Waterwolf Groningen

Doodstil Groningen

Elfstedentocht Friesland

Graanrepubliek Groningen

Griend Friesland

Hangende Keukens Groningen

Het Wad Groningen/Friesland

Holwerd aan Zee Friesland

Hongerige Wolf Groningen

Hoornse Plas Groningen

Kale Duinen Friesland

Middelsee Friesland

Museumspoorlijn STAR Groningen

Noar hoes Groningen

Noorderhaven Groningen

Noorderzon Groningen

Noordpolderzijl Groningen

Oerol Friesland

Oldehove Friesland

Peerd van Ome Loeks Groningen

Pieterpad Groningen

Reaklif Friesland

Ruiten Aa Groningen

Snitser Mar Friesland

Thialf Friesland

Thús Friesland

Westerwolde Groningen

Woudagemaal Friesland

Zwarte Haan Friesland

Stem op jouw favoriete bestemming

De oproep is aan alle inwoners van Groningen en Friesland om te stemmen op één van hun favoriete bestemmingen. De bestemmingen met de meeste stemmen maken kans om als naam op de nieuwe WINK-treinen te komen. Stemmen is mogelijk tot en met zondag 6 december via de website arriva.nl/namenwedstrijd. Begin 2021 maakt Arriva de 18 definitieve namen bekend die op de nieuwe WINK-treinen komen.