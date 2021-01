4 tips voor ontspanning tijdens lockdown

De vrees voor de Britse variant gooit roet in het eten voor elke gehoopte versoepeling. De komende koude maanden in het traditionele griepseizoen maken het onwaarschijnlijk dat we de komende maanden forse versoepelingen gaan zien. De Duitse Bondskanselier Merken temperde onlangs de verwachtingen dat de Duitsers mogelijk tot april in lockdown zullen blijven. Hoe bevorder je de fysieke en mentale gezondheid? We hebben 4 tips voor ontspanning tijdens de lockdown op papier gezet.

Wandel 30 minuten per dag

Er zijn duizenden inwoners van Sneek die al bijna een jaar niet meer op kantoor zijn geweest vanwege het thuiswerken. Sommige bedrijven versoepelden het thuiswerken in de zomerperiode, maar veel kantoren zijn alleen nog voor essentiele werkzaamheden geopend. De ervaring leert dat de mensen de werkplek zo comfortabel mogelijk in hebben gericht, maar ergonomisch is het in de meeste gevallen minder dan een professioneel hoog-laag bureau met bureaustoel. De veelgekozen eetkamertafel is minder gemakkelijk in hoogte verstelbaar.

Probeer tijdens de werkdag tijd vrij te maken voor ontspanning door in beweging te komen. Dat kan een kleine wandeling in de middagpauze zijn, maar ook een rondje door de buurt aan het eind van de middag of na het avondeten. Het beste is om de 30 minuten ineens te doen, maar drie keer 10 minuten is ook nog altijd beter dan helemaal niets doen. Een stappenteller op de telefoon met een aantal duizend stappen per dag is ook een goede stok achter de deur.

Online kansspelletjes

De afgelopen tien jaar heeft meer dan de helft van de Nederlanders weleens aan een online poker sessie meegedaan. Sindsdien is het taboe van de online kansspelletjes verdwenen en heeft de overheid zelfs een nieuwe Wet Kansspelen op afstand goedgekeurd. Deze week maakte het bekend dat de verwachte ingangsdatum van de wet 1 april 2020 is, dus het is nog even wachten voordat het zover is.

Wat kun je verwachten? Complete spelshows zoals je dat van de televisie gewend bent, maar dan doe je zelf mee. Het alom bekende Rad van Fortuin is onder andere namen als Crazy Time en Adventures beyond Wonderland beschikbaar. Helaas zonder de presentator Hans van der Togt. De spelshow Deal or No Deal is ook in het live casino present. Er gaat een wereld open aan innovatieve spellen. En het mooiste is: voor het spelen in casino zonder account hoef je tegenwoordig niet eens meer te registreren.

Speel bord- of kaartspellen

Betrap je jezelf er inmiddels ook op dat je 's avonds uren series aan het kijken bent op Netflix en Videoland? Scroll je je inmiddels suf door de berichten op Facebook of Instagram? Om de verveling te verslaan kun je een spannend bord- of kaartspel spelen. Door het competitie element met een tegenstander komt er adrenaline vrij en dat geeft je weer een levendig gevoel.

Bekende bordspellen zijn bijvoorbeeld Stratego, Monopolie, Risk en Kolonisten van Catan. Ook denksporten als schaken en dammen worden meer beoefend. Echte breinbrekers als je tegen een goede tegenstander speelt.

Organiseer online bingo met vrienden of familie

De huidige coronamaatregelen maken het al een aantal maanden niet meer mogelijk om met vrienden en kennissen in grote getalen samen te komen. Net als in de eerste lockdown in maart 2020 kiezen veel verenigingen en stichtingen ervoor om een online bingo te organiseren. Een handig hulpmiddel daarvoor is het online bingo stappenplan van Tulpenbingo.

Kort gezegd komt het erop neer dat de organisator op het internet bingoloten genereert en verspreid onder de deelnemers. Met een Youtube livestream, een Skype meeting of met MS Teams deelt de spelleider zijn of haar beeldscherm. Op het beeldscherm zien de deelnemers dat de spelleider via een online bingomachine willekeurig de ballen laat trekken. De winnaar mag de microfoon aan doen en schreeuwen!