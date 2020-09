3D-printing ook voor kleine bedrijven van vitaal belang

En dat is goed nieuws. Een effectief productieproces is namelijk van vitaal belang voor bedrijven. Want eigenlijk is voor elke onderneming “tijd is geld” belangrijk.

Additive Manufacturing, Rapid Prototyping of Rapid Manufacturing, of anders gezegd 3D-printen is geen nieuwe techniek. Het eerste idee ontstond al in 1963 en sinds 1987 is de 3D-printer op de markt. 3D-printing is vooral een snelle hedendaagse productietechniek. Dit komt doordat een digitaal ontwerp via een code direct omgezet wordt naar het tastbare product. Het ontwerp, meestal de blauwdruk genoemd, wordt op deze manier door de 3D-printer laagje voor laagje geprint. En deze manier is nu door 3d printen Den Haag ook bereikbaar voor kleine ondernemers.

Vele voordelen

De 3D-printtechniek kent vele voordelen. Zo is het eenvoudig om mallen, armaturen en andere tools te produceren in een zeer korte tijdspanne. Dit resulteert in sneller en beter geconfigureerde machines en een soepeler productieproces. Daarnaast is er een binnen 3D-printing een ruime keuze aan materialen zoals diverse kunststoffen en een verscheidenheid aan metalen. De 3D-geprinte onderdelen kunnen daarnaast ook tegen hitte, hebben een hoge sterkte of rigiditeit en zijn biocompatibel waardoor het printen van composieten in deze productievorm ook een mogelijkheid is. Daarnaast kunnen de materialen ook nog gevuld worden met metaal-, keramiek-, hout- of koolstofdeeltjes. Of zoals bij composieten kunnen ze worden versterkt met koolstofvezels.

Ga je het productieproces door middel van 3D printing ondersteunen, dan leidt dat al snel tot het waarborgen van kwaliteit. Wanneer mallen, armaturen of andere tools vereist zijn, kunt u deze middels printing on demand sneller worden gemaakt waardoor er een gestroomlijnd productieproces ontstaat. Ook het organiseren van de werkplek, lees op maat gemaakte oplossingen, zijn snel en goedkoop te printen en in te richten.

Snelle productontwikkeling

En wat denk je van nieuwe ideeën? Bij nieuwe producten is het natuurlijk essentieel om het product zo snel mogelijk op de markt te brengen, nog voordat een concurrent het doet. Tegelijk kan haastig werken leiden tot fouten of over het hoofd zien van essentiële zaken. Een prototype maken, testen en bijstellen is dus nodig. Zo kun je testen en eventueel het designs aanpassen zonder hoge kosten.