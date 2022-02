In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen: Actieve Mobiliteitsdebatten

SNEEK- In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart, organiseert stichting Wandelnet in drie Friese gemeenten de Actieve Mobiliteitsdebatten: Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Leeuwarden. Tijdens deze middagen gaat de stichting Wandelnet samen met lokale politici op zoek naar de menselijke maat in mobiliteitsbeleid, en zet de sticting het thema ‘lopen’ op de politieke agenda.

Het estafette-schema is als volgt:

Súdwest-Fryslân: vrijdag 4 maart , Wijkvereniging Sperkhem-Tuindorp, Frederik Hendrikstraat 22 te Sneek

, Wijkvereniging Sperkhem-Tuindorp, Frederik Hendrikstraat 22 te Smallingerland , woensdag 9 maart: Brede School de Wiken, Middelwyk 2 te Drachten

, woensdag 9 maart: Brede School de Wiken, Middelwyk 2 te Leeuwarden, vrijdag 11 maart: Wijkcentrum Bilgaard, De Hooidollen 17 te Leeuwarden

Programma

De middagen worden gestart rond 13:00 met een buurtschouw. Samen met bewoners en lokale politici wordt een rondje door de wijk gedaan, met als start- en vertrekpunt de debatlocaties. Vaak komen er dan al fijn- en pijnpunten tegen, wat de noodzaak tot het formuleren van inclusief mobiliteitsbeleid bevestigt, en een impuls geeft aan het debat. Wat is goed, wat kan beter, en hoe kan dit worden bewerkstelligd?

Vervolgens starten rond 14:45 de debatten. Via stellingen stelt de organisatie politici in de gelegenheid zich uit te spreken over hun visie op ‘lopen’ en mobiliteit in de gemeente. Ook buurtbewoners en lokale en landelijke belangengroepen zijn uitgenodigd. Zo heeft stichting Ongehinderd zich aangemeld, en levert de ANWB een bijdrage. Het debat zal worden geleid door moderator Ritsko van Vliet; keynote speaker is Sjoerd Nota, eigenaar van bureau Ruimte voor Iedereen.

Aanwezigen

De volgende deelnemers hebben zich al aangemeld:

Súdwest-Fryslân

Petra van den Akker (CDA)

Tsjerk Bouwhuis (FNP)

Gert Schouwstra (ChristenUnie)

Marieke Vellinga (D66)

Erik Faber (GroenLinks)

Smallingerland

Dirk Oosterhof (FNP)

Leeuwarden

Evert Stellingwerf (GroenLinks)

Carlijn Niesink (ChristenUnie)

Petra van der Sloot (VVD)

En deelnemers van D66 en Lijst058