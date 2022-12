In 2023 wordt spoor op verschillende onderdelen tussen Leeuwarden en Stavoren vernieuwd

Spoorbeheerder ProRail werkt volgend jaar weer verschillende dagen aan het spoor tussen Leeuwarden en Stavoren en tussen Leeuwarden en Meppel

Dat blijkt uit een overzicht van ProRail, dat staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat met de Tweede Kamer heeft.

In dat overzicht staat ook het gedeelte tussen Zuidhorn en Groningen. Friezen die met de trein naar Groningen willen, moeten daar het komende jaar dus ook rekening mee houden.

In heel Nederland staan komend jaar veertig zogenoemde 'buitendienststellingen' van drie dagen of langer gepland. Werk dat in het weekend gebeurt - en dus korter dan drie dagen duurt - staat niet in het overzicht. Er zullen dus nog veel vaker treinen niet kunnen rijden, want het meeste werk vindt juist in het weekend plaats.

Het afgelopen jaar werd er ook al veel gewerkt aan het spoor. Wat het Friese spoor betreft was dat in oktober vooral zo: acht dagen lang lag de trein tussen Heerenveen en Meppel eruit.

Minder storingen

Dat was onderdeel van een grootschalige vernieuwing van het spoor op het traject tussen Leeuwarden en Zwolle. Het komende jaar gaat dat werk verder, maar dan op het volledige stuk tussen Leeuwarden en Zwolle. Het gaat daarbij om wat ProRail 'bovenbouwvernieuwing' noemt. De bovenbouw is het deel van het spoor dat bestaat uit bijvoorbeeld de dwarsliggers, rails en wissels. Dit werk moet ervoor zorgen dat er in de toekomst minder storingen zijn.

Tegelijk met het werk aan het spoor tussen Leeuwarden en Heerenveen zal ProRail aan de slag met het terrein bij het station in Leeuwarden waar de treinen staan.

Tussen Leeuwarden en Stavoren wordt het spoor op verschillende onderdelen ook vernieuwd. Dat wordt in verschillende periodes gedaan. In april ligt alleen het stuk tussen Sneek en Stavoren eruit. Later in het jaar rijden er op het hele traject drie dagen geen treinen.

Een woordvoerder van ProRail zegt dat ze het werk zoveel mogelijk proberen te doen in bijvoorbeeld vakantieperiodes, zodat de overlast voor de meeste reizigers beperkt blijft.