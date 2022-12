IMF-subsidie voor projecten in regio Zuidwest-Fryslân

SNEEK- Vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt provincie Fryslân subsidie aan verschillende initiatieven in de regio Zuidwest-Fryslân. Het gaat om projecten uit de derde subsidieronde van 2022. De initiatieven komen allemaal uit de mienskip en zorgen samen voor een investering van ruim 247.000 euro in de leefbaarheid van Zuidwest-Fryslân. Hieronder de projecten van de gehonoreerde aanvragen.

Openluchtzwembad Witmarsum

Hoe houd je zwemmen duurzaam en betaalbaar? Een vraag waarmee de vrijwilligers van Zwembad Mounewetter in Witmarsum zich al lange tijd bezighouden. Al sinds de jaren '80 experimenteren ze bij Mounewetter met verduurzamingsmaatregelen, zoals een windmolen en zonnecollectoren. Na een succesvol adviestraject via de KlimOp-regeling voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, wil het zwembad nu helemaal van het gas af. Komend jaar wordt het zwembad onder andere van warmtepompen en zonnepanelen voorzien. Door de energiebronnen te verduurzamen, blijft het zwemmen voor iedereen betaalbaar en kan het zwembad als belangrijke ontmoetingsplaats behouden blijven. Vanuit het IMF heeft het zwembad een bijdrage ontvangen van 35.000 euro.

Vernieuwing Modelspoor Museum Sneek

Het Modelspoor Museum gaat verhuizen naar een nieuw te bouwen duurzaam pand. Dit biedt de mogelijkheid om bestaande presentaties te vernieuwen en de inrichting aan te passen. De projectactiviteiten bestaan onder andere uit: het ontwikkelen van een publieksprogramma, educatie en buitenschoolse vorming en scholing van vrijwilligers. Het museum ontvangt vanuit het IMF een bedrag van €75.000

Hoofdveldverlichting vv Blauwhuis

Het realiseren van hoofdveldverlichting om voor alle teams trainingen en wedstrijden te kunnen organiseren. Bedrag €10.000

Vereniging Doarpsrounte Ysbrechtum: Welzijn, Winkelen, Wonen: een duurzame sociale hub

Het plan is om een ontmoetingsplek in IJsbrechtum te creëren, door de toegankelijkheid van de sterk verouderde dorpswinkel te vergroten, het plein ervoor te verbeteren, het bibliotheekje ernaast te vernieuwen en erboven twee appartementen te realiseren. Allemaal om de leefbaarheid en het welzijn in het dorp te bevorderen. Bedrag €35.000

Actief & Sportief Exmorra-Allingawier

Het organiseren van actieve en sportieve activiteiten om inwoners elkaar te laten ontmoeten. Het doel is de onderlinge verbinding te behouden en te bevorderen. Bedrag €4998,00

Helden van Bolsward (deels)

Een laagdrempelige cultuurbeleving voor iedereen, door met elkaar locatietheater te ontwikkelen en uit te voeren. Bedrag €5219,71

Zeep&Soapies Jutrijp

Het opzetten van een zeepfabriek (‘Sjippefabryk’) voor het maken van zeep van lokale, duurzame producten, met een Fries tintje. Bedrag €9853,28

Eerste subsidieronde IMF 2023

Initiatiefnemers kunnen van 16 januari tot 2 februari 2023 weer IMF-subsidie aanvragen. Dit is de eerste openstelling van het nieuwe jaar. De belangrijkste voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. De projectadviseurs van Streekwurk zijn beschikbaar voor het begeleiden en adviseren van de initiatiefnemers bij het aanvragen van subsidie voor hun project. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf(externe link)