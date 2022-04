IMF-subsidie voor 15 projecten in Zuidwest-Fryslân

SNEEK- Vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt provincie Fryslân subsidie aan 15 initiatieven in de regio Súdwest-Fryslân. Het gaat om projecten uit de eerste subsidieronde van 2022. De initiatieven komen allemaal uit de mienskip en zorgen samen voor een investering van bijna 245.000 euro in de leefbaarheid van Súdwest-Fryslân.

De Lange Hoek Elahuizen

Eén van de projecten uit de eerste openstellingsperiode betreft het opknappen van recreatieterrein De Lange Hoek, in Elahuizen. Aanleiding hiervoor is de slechte staat waarin het terrein zich al lange tijd bevindt. Zowel het strand als de aanwezige trailerhelling zijn sterk gedateerd en toe aan groot onderhoud. Een werkgroep heeft het op zich genomen om een verbeterplan te schrijven en te realiseren, met als doel om van De Lange Hoek weer een veilige en toegankelijke plek te maken, voor inwoners, recreanten en hulpdiensten. Het plan bestaat onder andere uit het vervangen van de trailerhelling, de herinrichting van het strand, het aanbrengen van visplaatsen en het verbeteren van de parkeermogelijkheden. Vanuit het Iepen Mienskipsfûns heeft het project een bijdrage van 35.000 euro ontvangen.

Tweede subsidieronde IMF

Initiatiefnemers kunnen van 11 april tot 12 mei IMF-subsidie aanvragen voor de tweede openstelling van dit jaar. De belangrijkste voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. De projectadviseurs van Streekwurk zijn beschikbaar voor het begeleiden en adviseren van de initiatiefnemers bij het aanvragen van subsidie voor hun project. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.