IMF-subsidie voor 13 projecten in regio Zuidwest-Fryslân

LEEUWARDEN-Vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt provincie Fryslân subsidie aan 13 initiatieven in de regio Zuidwest-Fryslân. Het gaat om projecten uit de tweede subsidieronde van 2023. De initiatieven komen allemaal uit de mienskip en zorgen samen voor een investering van ruim 250.000 euro in de leefbaarheid van Zuidwest-Fryslân. Eén van de gehonoreerde projecten is Spelen en Bewegen in Easterein.