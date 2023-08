Ilse Boersma schreef kinderboek: Jezelf zijn is voor iedereen anders

SNEEK-Leerkracht Ilse Boersma is gepassioneerd over kinderen en bovenal kinderboeken, omdat er altijd een wijze les inzit. Zelf had ze daar ook een mooi idee over en zo kwam Oki is oké tot stand. In dit prentenboek, met eigen illustraties, volgen we Oki de okapi die op zoek gaat naar een familie waar hij bij kan horen. Belangrijke thema's zijn familie, vrienden, leren jezelf te zijn en begrijpen dat iedereen anders is.