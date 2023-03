Illegale afvaldump aan de Griene Dyk

SNEEK - Voorbijgangers keken er vreemd van op, want 'toevallig' zwerfafval kun je dit niet meer noemen. De foto zegt eigenlijk al genoeg. Dit verwacht je niet aan de Griene Dyk in een natuurgebied.

Het is binnenkort Himmeldei, maar zelfs dan wil je zo'n berg gedumpt afval uiteraard niet tegenkomen. Naar alle waarschijnlijkheid is het afval vrijdag gedumpt. Er is melding gedaan door voorbijgangers bij de gemeente.