IkPas 2023: In januari zetten tienduizenden mensen alcoholgebruik op pauze

Voordelen van alcoholgebruik op pauze

Tijdelijk geen alcohol drinken zorgt ervoor dat je inzicht krijgt én houdt op de functie van alcohol in je leven. Het helpt deelnemers om meer de regie te nemen over wanneer en hoeveel je drinkt. Minder of geen alcohol drinken zorgt op de lange termijn ervoor dat men zich gezonder voelt. Deelnemers van IkPas geven aan dat het hun geld bespaart, het een betere huid geeft, maar belangrijker is het positieve effect op hoe mensen zich voelen. Niet alleen tijdens de campagne: meer dan de helft van de deelnemers voelde zich ook na zes maanden lichamelijk én mentaal fitter. Bovendien sliep bijna 55% structureel beter.

Tjits Floch Friese ambassadeur

Tjis Floch is de Friese ambassadeur en doet mee aan IkPas. Haar ervaringen zijn te volgen op Tjits - YouTube. IkPas wordt in Fryslân georganiseerd door GGD Fryslân in samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland. Iedere eerste van de maand start er een nieuwe challenge van IkPas waaraan mensen kunnen meedoen, alleen of met een groep vrienden of collega’s.