IKC Bonifatius neemt afscheid van juf Julia

SNEEK - Afgelopen vrijdag, 28 januari, heeft IKC Bonifatius in Sneek afscheid genomen van juf Julia Brandsma. Dit afscheid mocht natuurlijk niet zomaar voorbij gaan.

's Ochtends heeft juf Julia haar afscheid met de kinderen van groep 1/2D gevierd en 's middags werd ze, in het bijzijn van haar man Jetze en hun kinderen, verrast door de overige groepen van het IKC. Met een liedje, verhaaltje of kleine act bedankten de kinderen juf Julia voor de fijne schooltijd. Na 26 jaar in het onderwijs, waarvan de laatste 9 jaar op IKC Bonifatius, gaat juf Julia samen met haar gezin genieten van haar wel verdiende pensioen.