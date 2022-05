IJVC zet grote stap richting promotie met overwinning op WWS

IJLST - Hoewel het niet groots was werd er toch gemakkelijk van de nummer laatst in de competitie gewonnen. De bezoekende ploeg WWS werd met een 4-1 nederlaag naar huis gestuurd. Omdat alle drie de seniorenelftallen in de wei kwamen koos trainer Faber ervoor om Thijs Modderman en Joppe Kramer op de bank te posteren. Zij zouden vandaag hun debuut maken.

Al vanaf minuut één was duidelijk dat er weinig te halen zou zijn voor de bezoekers, de druk van IJVC was groot, het spel helaas nog niet. Het resulteerde niet in echt grote kansen voor de thuisploeg. De aanvallen liepen niet altijd vlekkeloos en ook de verdedigers Vellinga en Schuurman hadden niet te veel moeite met de voorste linie van IJVC.

Het duurde dan ook tot de 21e minuut dat Reinder Reitsma (weer hij, de zestiende keer in zevendertig treffers) de score openende met een geplaatst schot. De bezoekers kwamen er sporadisch uit en dit leidde een enkele keer toch tot gevaar. Maar steeds was daar weer Jorrit Hoekstra die zijn doel schoon hield.

Deze stand ging ook mee de kleedkamers in. Op weg daar naartoe werden ze ook op de hoogte gesteld dat Irnsum al een 3-0 voorsprong genomen had bij UDIROS. En met de stand van 1-1 bij Boornbergum – FVC (1-1) zou promotie ook nog wel eens een waarheid kunnen worden. De laatste wedstrijd werd echter in de slotminuten door de thuisploeg gewonnen waardoor promotie minimaal een week uitgesteld moet worden.

Na rust was het weer vooral IJVC dat de aanval zocht en de wedstrijd werd in een tijdsbestek van enkele minuten beslist. Eerst was het aanvoerder Rens Soenveld die op mooie wijze de 2-0 binnen krulde. Zijn 122e treffer in dienst van IJVC 1 als het gaat om competitiedoelpunten, en waarmee hij Bouwe de Boer (121) voorbij ging. Enkele minuten later was het Johannes Zijlstra die de 3-0 op het bord zette.

De bezoekers kregen zowaar nog een grote kans, omdat de bal op de stip ging na een overtreding van Jari Osinga. Aanvoerder Scheepsma schoot de bal achter Hoekstra 3-1. Enkele minuten later was de marge alweer drie toen de nieuwe linksback Bruggenkamp (na de wissel van Sieger Zijlstra ging hij naar diens positie) opstoomde en de bal in het vijfmeter gebied pal klaar legde voor Reinder Reitsma 4-1. Het was alweer zijn zeventiende treffer dit seizoen. Met deze stand gunde trainer Faber de twee jongelingen ook hun debuut en eindigde de wedstrijd in een 4-1 overwinning.



IJVC 1 - WWS 1

21’ Reinder Reitsma 1-0, 66’ Rens Soenveld 2-0, 68’ Johannes Zijlstra 3-0, 72’ Sytse Scheepsma (pen) 3-1, 77’ Reinder Reitsma 4-1

Opstelling IJVC: Hoekstra – Hottinga, Bruggenkamp, Nooitgedagt (82’ Modderman), S. Zijlstra (69’ Osinga) – Hogeling, M. Kramer, J. Zijlstra (82’ J. Kramer) – Reitsma, Stienstra, (69’ Veenstra) Soenveld