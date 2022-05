IJVC wint kraker tegen vv Heerenveen in vijfde klas KNVB

IJLST- Na een hectische week moest de equipe van Faber zich weer oprichten om de belangrijke wedstrijd tegen Heerenveen te spelen. Een week waarin het in een rollercoaster kwam waarbij uiteindelijk duidelijk werd dat IJVC na de winst op Hielpen toch niet gepromoveerd was. In oktober kopte het Friesch Dagblad al: De titel als motivatie tijdens afscheidstournee. In het artikel stond ook de zin: "Van promotie is bij een eventueel kampioenschap geen sprake". Na de winst in Heerenveen schreef de LC: Zege biedt IJVC mooi perspectief. Met daarin ook vermeld: "Promotie is voor Heerenveen niet aan de orde". Een gesprek met een verenigingsadviseur van de KNVB had in een telefonisch gesprek de regeling uitgelegd die voor de horizontale overstappers zouden gelden.

Randzaken

Alles bij elkaar komen de clubs in 5A er achter dat er een periode minder te verdelen is voor de welwillenden, en dat IJVC toch echt kampioen moet worden wil het rechtstreeks promoveren. Heerenveen gaat de nacompetitie in met een team dat niet van het huidige kaliber is. Tegenstander MSC of Nagele lijkt zich voorzichtig op te kunnen maken voor een tweede ronde. Boornbergum en Irnsum strijden met zijn tweeën nog om het laatste ticket dat recht geeft op het seizoenstoetje. Irnsum staat bovenaan in de 3e periode en zo kan Boornbergum aan het einde van het seizoen met lege handen komen te staan.

Kraker tegen Heerenveen

Genoeg over de randzaken waar de ploeg zelf geen invloed op heeft, waar ze dat wel hebben is op het veld. De kraker van de vijfde klasse A tegen Heerenveen stond al een tijdje in de agenda gemarkeerd met een rode stift. Met de hierboven beschreven materie kwam er ook nog een portie extra druk op de wedstrijd te staan. Verlies zou namelijk betekenen dat het gat zou slinken naar drie punten met nog drie wedstrijden op het programma. Winst zou de ploeg officieus kampioen maken, hoewel het doelsaldo van +10 ook weer niet onoverbrugbaar is.

Na negentig enerverende minuten stond er 2-1 op het scorebord en kon er gejuicht worden in IJlst. In de eerste twintig minuten leek het daar niet naar. De bezoekers waren voetballend beter en hadden in de tiende minuut op voorsprong moeten komen na een miscommunicatie tussen Hoekstra en Hottinga. Gelukkig zag iedereen die IJVC een warm hart toedraagt de bal net over de lat gaan. Tijdens de eerste drinkpauze na vierentwintig minuten stond de brilstand nog op het scorebord. Enkele minuten na de hervatting maakte Nooitgedagt een onnodige overtreding wat de bezoekers de vrije trap opleverden. Luuk Janssen (komend seizoen The Knickerbockers) ontfermde zich over de bal en schoot hem achter Hoekstra 0-1. Het gejuich was tot in Sneek te horen, want ze hadden hun gewenste voorsprong.

Doelpuntenmakers

De 'Kypmantjes' raakten hier niet van in de war en gingen op zoek naar de gelijkmaker, deze viel gelukkig voor IJVC al binnen enkele minuten. Soenveld gaf een strakke voorzet welke binnenschoten werd door Reinder Reitsma. Dat één van deze twee namen op het wedstrijdformulier komt als doelpuntenmaker lijkt een vanzelfsprekendheid dit seizoen. In achttien van de negentien gespeelde wedstrijden was dit het geval. Tien minuten voor rust kreeg Heerenveen weer een vrije trap, deze was meer richting de zijkant en was uiteindelijk een prooi voor Hoekstra. Vlak voor rust moest scheidsrechter Stel voor het eerst naar zijn borstzak grijpen om aanvoerder Klapwijk te bestraffen. Hij maakte ter hoogte van de dug-out een overtreding, echter kwam er uit het gegeven voordeel niets. Ook IJVC kreeg in de persoon van Brian Bruggenkamp nog een gele prent voorgeschoteld. In de extra tijd van de eerste helft was IJVC nog van plan om een counter op te zetten, echter floot Stel in de aanval voor rust (na afloop heeft hij daar nog zijn excuses voor aangeboden, red).

Tweede helft

Na rust was van beide kanten niet hoogstaand en creëerden beide ploegen tot de vijandelijke zestien weinig. De bezoekers voetbalden makkelijker maar konden dat niet in de score uitdrukken. Enkele overtredingen zorgden voor blessurebehandelingen bij Heerenveen. Na wat wisselmomenten ging de klok ook alweer richting de laatste tien minuten. Toen die de tachtig aantikte was het Reitsma die over rechts de bal hard en laag voorgaf. Een verdediger van Heerenveen moest wel ingrijpen, want een Soenveld in de rug zou hij dat klusje wel klaren. Helaas voor de bezoekers ging de bal wel achter eigen doelman Tristan van der Valk (gaat mee naar de 1e klasse, red). De ontlading die daarop volgde was gigantisch. De bank stroomde leeg en de ploeg vierde het met de supporters.

Over de laatste minuut waarin veel misging hoeft niet veel geschreven te worden. Scheidsrechter Stel maakte een verkeerde inschatting nadat Jan Hielkema in een botsing aan het hoofd geraakt werd, Stel sommeerde om verder te gaan daar Hielkema toch al buiten de lijnen lag. Echter zag iedereen dat het niet goed met hem ging. In de commotie die daarna ontstond ontvingen aanvoerder Klapwijk en Janssen hun tweede gele kaart. Waar de scheidsrechter eerst voornemens was om de wedstrijd te staken is in goed overleg besloten om de 2-1 op papier als eindstand te noteren.

De selectie vierde na de wedstrijd een bescheiden feestje, en ook de bezoekers hadden een geslaagde avond gezien foto's op hun socials. Nog een paar wedstrijden speelt deze ploeg in deze samenstelling waarna ze uitwaaien over The Knickerbockers, Heerenveense Boys, het eerste in de 1e klasse, en het tweede elftal.

Komende week kan IJVC officieel kampioen worden bij Woudsend, een punt volstaat. Het tweede van Woudsend kan in de wedstrijd ervoor ook kampioen worden dus het kan een gezellige middag worden op de Spil.

Karakteristieken

IJVC 1 - Heerenveen 1 2-1

27' Luuk Janssen 0-1, 29' Reinder Reitsma 1-1, 80' eigen doelpunt 2-1

Geel: Bruggenkamp (IJVC) Bouma (Heerenveen)

Rood: Klapwijk (2x geel), Janssen (2x geel)

Hoekstra - Hottinga, Nooitgedagt, Bruggenkamp (74' de Boer), S. Zijlstra - Hogeling, Kramer, J. Zijlstra - Reitsma (84' van der Zee), Veenstra (68' Zijsling), Soenveld (c)

Bron: vv IJVC