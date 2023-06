IJVC viert feest met promotie naar de derde klasse - Heeg handhaaft zich op het tandvlees

IJLST/HEEG - IJVC is de grote verrassing van de nacompetitie geworden. De IJlsters stoten via de play-offs in één seizoen door van de vierde naar de derde klasse. Een prestatie die er mag zijn en wat een mooi afscheid voor interim trainer Loet Boot!

De finale van de nacompetitie moest worden afgewerkt in Bakkeveen, waar Omlandia uit het Groningse Ten Boer de tegenstander was. Omlandia is een herkanser uit de de 3e klasse C. IJVC slaagde erin de Groningers met 3-1 verslaan, nadat het in de eerste helft tegen een 0-1 achterstand aankeek. Met twee treffers had Lars Bos een groot aandeel in de zege voor de Kypmantsjes.

Heeg moet tot op het tandvlees

Heeg moest met de negende plek op de ranglijst de herkansingen in om in de derde klasse te blijven. Nadat eerst Nagele pas na verlenging werd verslagen, volgde in Scharnegoutum een finale van jewelste tegen FC Grootegast. Ook hier dus een Fries-Gronings onderonsje. FC Grootegast had een week eerder Scharnegoutum'70 al naar de vierde klasse verwezen en leek ook lang onderweg hetzelfde met v.v. Heeg te doen.

Het sfeervuurwerk bij de aftrap was nog maar amper weggetrokken van sportpark De Kromme Tille of Heeg zag al tegen 1-0 achterstand aan. Pas in de slotseconden wisten de Hegemers de stand gelijk te trekken door een treffer van Johannes Hoekstra. In de verlenging werd niet meer gescoord, waarna er een zenuwslopende strafschoppenreeks volgde. In totaal waren maar liefst 22 strafschoppen nodig om tot een beslissing te komen en die viel tot opluchting van het Friese deel van de supporters met 10-9 uit in het voordeel van v.v. Heeg.

Eind goed, al goed en feest dus bij Heeg en IJVC, die elkaar volgend seizoen gaan treffen in de derde klasse.