IJVC verliest ook van SVN '69 en blaast seizoen uit als een nachtkaars

En wederom was IJVC verre van compleet en zag het Michiel Zijlstra en Klaas Jan Jansen op de bank plaats nemen, nadat zij eerder al 90 minuten bij de JO19-1 hadden gespeeld. Enige ‘verse’ wissel was Hogeling, die die nacht terug was gekeerd van wintersport. Toch speelde IJVC prima in de openingsfase. De eerste kans was er voor Soenveld maar de voorzet bleek net wat te moeilijk om goed in te kunnen schieten. In 11e minuut is het wél raak. Via links komt de bal bij Bruggenkamp, die zet goed voor en bij de tweede paal is het J. Zijlstra die goed raak kopt, 1-0. Ook in de fase daarna heeft IJVC genoeg kansen om uit lopen, maar zonder succes. En momenteel is IJVC dus vooral bezig om de tegenstander te helpen en zo ook bij de gelijkmaker. Uit een corner tast Hoekstra mis en kan Liemburg raak koppen, 1-1.

En vreemd genoeg zakt het niveau van IJVC drastisch. Het grossiert in balverlies en SVN’69 maakt daar dankbaar gebruik van. Het lijkt sowieso wel dat momenteel elke counter is IJVC te verwerken krijgt momenteel levensgevaarlijk is. Ook alles valt momenteel goed voor de tegenstander. En of dat nou pech is, of dat het juist een kwestie van afdwingen is, maakt niet heel veel uit. Zaak is wel dat daar aan gewerkt moet worden. Want ook 1-2 komt voort dat IJVC onnodig balverlies lijdt. SVN’69 benut de ruimtes prima en ziet Liemburg SVN’69 op voorsprong schieten.

Na rust speelt IJVC niet veel beter, maar knokt het wel voor elke meter. De grootste kans in deze fase is voor Albertsma, maar hij kan nét niet bij een voorzet van Bos. Even later wordt diezelfde Bos vervangen voor Hogeling en komt van der Zee weer voorin te voetballen. De tijd tikt langzaam verder maar IJVC komt er maar niet langs. Elke keer is het te slordig of maakt het de verkeerde keuzes en valt elke bal er tussen in. En hoewel de ploeg van Boot niet echt grote kansen weggeeft, is de 1-3 van SVN’69 wel typerend over wat voor fase de ploeg zit. Een voorzet van rechts wordt binnen gekopt, maar Waltje geeft met de vlag aan dat de bal de achterlijn is gepasseerd. De scheidsrechter van dienst wuift dit weg en keurt de goal goed. Dat het in de slot minuten nog 1-4 wordt, uit wederom een counter, is slechts voor de statistieken want IJVC was niet bij machte om iets te creëren. SVN’69 speelde solide en het gejuich was na het laatste fluitsignaal waarschijnlijk in Sneek nog te horen.

En dus druipen de ‘Kypmantsjes’ wederom af. De verslagenheid is groot en de welbekende gifbeker moet blijkbaar helemaal leeg. Op de overwinning valt niks af de dwingen, maar IJVC maakt het zichzelf zo moeilijk door de tegenstander veel in het zadel te helpen. En bovendien is het aanvallend onmachtig en wordt er (te) weinig te gecreëerd. IJVC zal gewoon rustig moeten blijven, goed blijven trainen en het kwartje zal vanzelf wel weer eens de goede kant op vallen. Want de 24 punten die er tot nu toe zijn verzameld kwamen niet uit de lucht vallen. Aanstaande zaterdag ‘gewoon’ weer kans op drie punten, als men op bezoek naar Tonego. Ook deze ploeg beleefd momenteel niet zijn beste periode en dus wordt het een interessante ontmoeting. Winst in Luttelgeest betekent namelijk een grote stap richting lijfsbehoud en bovendien weer een stuk vertrouwen voor de rest van de competitie.

IJVC 1 - SVN '69 1 1-4 (1-2)

11' 1-0 Johannes Zijlstra, 24' en 36' 1-1 en 1-2 Bastian Liemburg, 80'1-3 Niels Vriend, 90' 1-4 Bastian Liemburg

Gele kaart: Wouter Westenbrink (SVN '69)

Hoekstra: Nooitgedagt, Spoelstra, de Boer, Bruggenkamp: J. Zijlstra, Kramer, van der Zee: Bos (67' Hogeling), Albertsma, Soenveld (c)