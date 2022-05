IJVC trotse kampioen van de 5e klasse A

WOUDSEND/IJLST - Vorige week werd de belangrijke wedstrijd tegen runner-up Heerenveen met 2-1 gewonnen, waardoor de equipe van Johan Faber zaterdag in Woudsend de titel veilig kon stellen in de wetenschap dat één punt genoeg zou zijn voor het kampioenschap. Leider Reitsma zei na afloop:” Niemand zal zich deze slechte wedstrijd over vijf jaar nog herinneren, we zijn kampioen daar gaat het om”. De 0-1 eindstand kwam binnen het kwartier op het bord door het onmisbare duo Reitsma-Soenveld. Zodoende kon IJVC zich kronen tot kampioen van de 5e klasse A.

Sfeeractie

Men kon bij het inrijden van Woudsend wel denken dat er een kampioenschap in de hoofdklasse op het spel stond. Uiteraard kwamen al deze bezoekers niet voor de kelderklasse-wedstrijd Woudsend – IJVC, maar voor de Friese Sleepbootdagen. Zodoende was er nog genoeg plek langs de lijn voor de veelal meegereisde supporters uit IJlst. De jeugd had weer een prima sfeeractie door middel van rookfakkels aan te steken. Ze zijn dit seizoen op dubbele kosten gejaagd, omdat ook in Hielpen de rook rijkelijk aanwezig was. Achteraf weten we allemaal wat daar niet doorging.

De wedstrijd kende bij aanvang één wijziging in de basis doordat Brian Bruggenkamp de plek op linksback kreeg boven Sieger Zijlstra. Als je ruim in de selectie zit dan kunnen persoonlijke keuzes vervelend voor een speler uitpakken. Dat de technische staf zichzelf even misrekende qua wisselmomenten zal wel zuur voor hem geweest zijn. Want dit seizoen mag er misschien vijf keer gewisseld worden, echter zijn er wel drie wisselmomenten (uitgezonderd rust). Na drie keer wisselen stond Zijlstra in eerste instantie klaar om in te vallen. Het kwartje viel snel bij de staf en Zijlstra kon weer plaatsnemen naast leider Reitsma.

Bij Woudsend stonden beide topscorers Youri Aukes en Joeri Sijbesma als afwezig in het programmaboekje. Samen maakten ze zeven doelpunten en dat is toch een derde van de gehele productie. Daar zit voor Woudsend ook de crux, het leidt aanvallend tot vrijwel niets. Hoekschoppen, vrije trappen en lange ballen zijn er wel, maar het ontbeert de ploeg aan een aanvalsleider. De overwinning kwam ook eigenlijk de gehele wedstrijd niet in gevaar. Qua spelbeeld leek het op de wedstrijd eerder tegen Arum. Wel de kansen, maar geen doelpunten en uiteindelijk met 0-1 winnen.

Duo Reitsma/Soenveld

Dat de ploeg op voorsprong kwam had het wederom te danken aan het duo Reitsma en Soenveld. De eerste stuurde vanaf eigen helft aanvoerder Soenveld weg en deze verzilverde deze kans. Een voorsprong in de kampioenswedstrijd was daar. In de loop van de eerste helft waren er wel spaarzame kansen maar daar werd niet zorgvuldig mee omgegaan of het ontbrak aan de juiste scherpte. Achterin werd af en toe door het te vaak voetballend op te willen lossen soms uit het niets een kans voor Woudsend. Na negentig minuten verliet keeper Hoekstra wel weer met de ‘0’ het speelveld en daar hoefde hij deze wedstrijd niet zijn uiterste best voor te doen.

Na rust was het speelbeeld ongeveer hetzelfde, wel kansen maar geen doelpunten. De gehele voorhoede werd vervangen voor verse krachten, maar ook zij konden geen potten breken. Met kunst en vliegwerk werd er verdedigd en de bal wilde er maar niet in. Zijlstra, Stienstra en van der Zee toonden goede wil en arbeid maar de finesse ontbrak. De laatste had misschien wel vrije doorgang moeten krijgen, echter besloot de assistent-scheidsrechter te vlaggen voor buitenspel.

Verdiend kampioenschap

Toen het eindsignaal klonk was iedereen de wedstrijd alweer vergeten en vielen de spelers elkaar in de armen om het kampioenschap te vieren. Voorzitter Doting sprak na afloop trots te zijn op de groep en het feit dat er na een periode van corona de ploeg dit ook verdiend had. Van een bondsofficial ontving aanvoerder Soenveld het bijbehorende certificaat wat bij het kampioenschap hoort.

Komend seizoen mag de ploeg laten zien wat het waard is in de vierde klasse. Met enkele derby’s in het vooruitzicht wordt het weer een mooi seizoen.

Karakteristieken:

Woudsend 1 – IJVC 1 0-1

14’ Rens Soenveld 0-1

Opstelling IJVC: Hoekstra – Hottinga, de Boer, Nooitgedagt, Bruggenkamp – Hogeling, Kramer, Zijlstra – Reitsma (73’ Stienstra), Veenstra (66’ Zijsling), Soenveld © (82’ van der Zee)

Verslag: Reinier Hitzert