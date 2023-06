IJVC, TOP'63 en Blauwhuis door naar de volgende ronde van de nacompetitie

IJLST - IJVC uit IJlst kende een prima rentree in de vierde klasse en de vierde plaats in de competitie leverde een ticket voor de nacompetitie op, een extra kans dus op promotie naar de derde klasse. Gisteren speelde IJVC het eerste duel in Kollumerzwaag tegen Friese Boys en het werd een 2-0 winst voor de IJlsters.

In Kollumerzwaag opende Niels Albertsma namens IJVC de score en in de tweede helft was het Johannes Zijlstra die IJVC aan een verdiende 0-2 zege hielp. Friese Boys werd op waarde geklopt door de IJlsters, die door zijn naar de tweede ronde. Komende zaterdag speelt IJVC opnieuw uit. Dan is derdeklasser ODV uit Wijnjewoude de tegenstander. De winnaar van dit duel speelt op 17 juni voor promotie tegen of Sv Borger of v.v. Omlandia.

TOP'63

TOP'63 uit Oppenhuizen wist op het nippertje degradatie naar de vijfde klasse af te wenden en krijgt via de nacompetitie nog een kans om vierdeklasser te blijven. In de nacompetitie was vijfdeklasser Arum de eerste tegenstander op sportpark De Bou, waar de Top en Twelsters ook het 60-jarig jubileum van de club vierden. Aan de ambiance kon het dus niet liggen.

TOP'63 kende een bliksemstart, want in de 4e minuut schoot Tom Leeuwenkamp van grote afstand de bal al strak in de kruising. Maar de weg naar de zege was nog lang en Arum verweerde zich prima, maar in de tweede helft vloeiden de krachten weg bij beide teams. In de slotfase bleek de invalbeurt van Roelof Booy goud waard voor TOP'63, want met twee goals stelde hij de zege veilig voor de thuisclub.

De 3-0 winst was een mooie opwarmer voor het feest dat daarna volgde. Maar er is nog niks beslist. De Top en Twelsters hebben nog één overwinning nodig. Komende zaterdag vindt het finaleduel plaats tegen V en V'68 uit Garijp. De wedstrijd vindt plaats op neutraal terrein en de winnaar blijft vierdeklasser.

Blauwhuis

Ook Blauwhuis stelde de finale van de nacompetitie veilig en zij hebben dus nog een kans om de felbegeerde promotie naar de vierde klasse op zondag binnen te slepen. In Blauwhuis werd tegenstander Diever/Wapse met 3-0 verslagen. Bij rust stond Blauwhuis al met 2-0 voor door doelpunen van Hidzer Bogaard en Simme Dooper. De ruststand van 2-0 leek ook de eindstand te worden, maar vlak voor de tijd gaf Arjan de Jong met de 3-0 de zege nog meer glans.

De tegenstander van Blauwhuis in de volgende ronde is SVBC uit het Drentse Barger Compascuum. Komende zondag wordt deze wedstrijd op neutraal terrein gespeeld.

HJSC

Net als vorig jaar strandde HJSC in de eerste ronde van de nacompetitie en opnieuw werd het slijtageslag in Hommerts. HJSC trad in de eerste ronde van de nacompetitie aan tegen VCR uit Rinsumageest met als inzet promotie naar de 4e klasse.

Het duel tussen HJSC en VCR kwam in de tweede helft los, althans met doelpunten. VCR opende meteen na rust de score en een kwartier later zorgde HJSC-er Justin Boonstra voor de gelijkmaker. De 1-1 was ook de eindstand en dat betekende verlengen. De extra tijd leek uit te lopen op een strafschoppenserie, maar zover kwam het niet. Ver in de tweede verlenging scoorde VCR de 1-2 en was het verzet van HJSC gebroken. Het werd zelfs nog 1-4. Voor HJSC is het nu einde seizoen waarin het als derde eindigde in de vijfde klasse A.