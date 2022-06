IJVC - Bakhuizen: The last dance van Nijdam en Dijkstra

IJLST - De laatste wedstrijd van het seizoen voor IJVC was die thuis tegen Bakhuizen, eromheen was een slotweekend gepland. Ook zou de wedstrijd in het teken staan van het afscheid van Pieter Nijdam en Jeroen Dijkstra. Met een schuin oog gekeken naar het weervooruitzicht wat ook gunstig bleek te zijn. Hoofdsponsor Soprema deed een mooie geste en bracht de selectie een kampioensshirt. Zodoende kon het weer een mooie voetbalzaterdag worden.

De twee afscheidnemende spelers zijn binnen de club bij iedereen wel bekend. Keeper Nijdam (43) kwam in het seizoen 2015/16 bij de selectie. Behoudens de twee seizoenen als basisspeler was hij de tweede man onder de lat. Na zevenveertig competitiewedstrijden houdt hij het voor gezien. De schoenen gaan in de tas, maar hij blijft behouden voor de club in diverse andere functies. Dijkstra (31) was eerder al gestopt bij IJVC 1 maar had door Corona nog geen afscheid kunnen krijgen. Middenvelder Dijkstra debuteerde op 16-jarige leeftijd en kwam tot 225 competitiewedstrijden, en in de laatste hiervan liet hij zien nog prima mee te kunnen op dit niveau.

De wedstrijd was er een die we wel vaker gezien hebben dit seizoen, veel balbezit maar weinig echte kansen. De eerste twintig tot vijfentwintig minuten had IJVC het overwicht maar verloor dat in het verdere verloop van de eerste helft wat. De hoekschoppen van de voet van Dijkstra leverden wel een kop kans op maar deze gingen ook niet achter doelman Vogelzang. Aan de andere kant was het ook aan Landolf en Witteveen niet besteed om de score te openen.

Eén keer brak Reitsma door maar deze werd terug gefloten wegens (vermeend) buitenspel. Ook spits Stienstra had het moeilijk en werd samen met back Sieger Zijlstra vervangen voor Bart Zijsling en Riemer de Boer. Na rust creëerden beide teams af en toe een kans waarbij de grootste voor IJVC was toen Melle Kramer de bal inkopte, echter was Vogelzang alert en pareerde ook deze kans.

In de 66e minuut was het tijd voor de publiekswissels van Nijdam en Dijkstra die vervangen werden door Hoekstra en van der Zee. De aanvoerdersband ging weer om de arm van Soenveld en dat deed hem blijkbaar goed want nog geen vijf minuten later maakte hij de 1-0 op aangeven van Reitsma. Dit duo was dus weer belangrijk voor trainer Faber in de jacht op overwinning eenentwintig dit seizoen.

Ook de laatste wissel kreeg speeltijd en zo mocht Sybrandy nog een klein kwartier spelen toen hij Nooitgedagt verving. De klok ging richting de negentig minuten en zo werd wel duidelijk dat IJVC wederom geen thuiswedstrijd verloor. De laatste keer was in maart 2019 en die reeks loopt nu 23 wedstrijden. Trainer Faber neemt met 100 punten afscheid van de vijfde klasse en hoopt nu te gaan oogsten in de vierde klasse.

Na afloop was er nog live muziek en bleef het lang gezellig in Ijlst. Ook de selectie van Bakhuizen deed vrolijk mee aan deze verlengde derde helft.

IJVC – Bakhuizen 1-0

71’ Rens Soenveld 1-0

Gele kaarten: Bruinsma, Witteveen (Bakhuizen)

Opstelling IJVC: Nijdam © (66’ Hoekstra) - Hogeling, Nooitgedagt (76’ Sybrandy), Bruggenkamp, S. Zijlstra (45’ de Boer) – J. Zijlstra, Kramer, Dijkstra (66’ van der Zee) – Reitsma, Stienstra (45’ Zijsling), Soenveld

Verslag: Reinier Hitzert