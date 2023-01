IJssterleden Marlies de Jong en Doede Wind succesvol in Canada

SNEEK- Twee IJsster-leden namen afgelopen weekeinde deel aan de wereldkampioenschappen voor masters in Quebec, Canada. Voor zowel Marlies de Jong als Doede Wind was het een zeer geslaagd toernooi. Marlies veroverde zilver in haar leeftijdscategorie terwijl Doede dankzij een PR op de 5 km op de zevende plaats wist te eindigen.

In Quebec werden van 27 tot 29 januari de World Master Speedskating Games gehouden, de officiële wereldkampioenschappen - georganiseerd onder auspiciën van de ISU - voor senioren van 30 jaar en ouder. Voor De IJsster deden Marlies de Jong en Doede Wind hieraan mee. Zij kunnen beide terugkijken op een geslaagd toernooi. Zelfs de bijtende kou (-15 °C), de meters dikke sneeuw en eerder zoekgeraakte koffers konden de sfeer niet bederven.

Zilver en pr

Doede Wind reed een PR op de 5000 m en werd daarmee 7e in het eindklassement in de categorie 45-49 jaar. Marlies de Jong behaalde dankzij vier goed gereden ritten zelfs een zilveren medaille in de categorie 55-59 jaar. Zij moest alleen de eveneens Nederlandse Henriëtte de Goede voor zich dulden. Alle uitslagen zijn te vinden op de website Résultats en Direct.



Volgend jaar hoeven Marlies, Doede en coach Pieter Bult niet zo ver te reizen. De wereldkampioenschappen voor masters worden dan in Enschede gehouden.