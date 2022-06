IJsster-jeugd sensationeel op NK Inlineskaten

ACHTERVELD-Afgelopen weekend werd het NK Inlineskaten op de weg verreden. In het Utrechtse Achterveld stonden vrijdag de spectaculaire one lap en puntenkoers op het programma en zaterdag werd voor de dames en heren van de lange adem de marathon verreden. Ook dat werd een spektakel, maar daar speelden het parcours en de weersomstandigheden een belangrijke rol in. Zondag vond het klapstuk plaats, de 100 meter sprint, op de schitterende locatie van het Vondelpark in Amsterdam. Voor alle deelnemende jeugdleden van de Sneker schaats- en skeelervereniging De IJsster klonk het Wilhelmus. De medailleoogst was met drie nationale titels, twee keer zilver en drie keer brons ver boven verwachting. Zéker als we ons even een aantal maanden terug in de tijd verplaatsen.

Marieke de Vries

Marieke de Vries reed vanwege een slepende rugblessure met het NK pas haar eerste wedstrijd van dit skeelerseizoen. Zonder enige verwachting reed ze vrijdag in het gecombineerde deelnemersveld van Dames Junioren A en Senioren op de one lap naar een derde plaats in de finale. Als beste A-junior behaalde ze daarmee tegelijkertijd de titel in die categorie. “Het is pas mijn eerste jaar bij de Junioren A, dus ook voor het eerst dat ik met de Senioren meedoe. Ik ben erg blij dat ik zo ver gekomen ben, omdat ik last heb van een rugblessure. Dit is pas mijn eerste wedstrijd van het seizoen. Ik had niet verwacht op het podium te komen.” Zondag reed ze zich op de 100 meter weer in de finale. Ditmaal in de apart verreden eigen categorie van de Junioren A hoefde ze alleen haar meerdere te erkennen in ras sprintster Lataesha Narain.

Sanne Oosterwijk

Twee keer maar liefst mocht Sanne Oosterwijk het hoogste schavot beklimmen. Ook zij is het afgelopen jaar niet blessurevrij gebleven waardoor ze in het winterseizoen enige tijd uit de roulatie is geweest. Dat ze daar sterk uit teruggekomen is, bewees ze vrijdag op de puntenkoers en zaterdag op de marathon. Beide wedstrijden kenden totaal verschillende omstandigheden en haar eigen beleving daarbij was net zo uiteenlopend. “De puntenkoers was een vibe. Ik voelde me écht goed.” De marathon werd door overvloedige regenval verreden op een glad wegdek. Op het parcours door het dorp met enkele verkeersdrempels en wegmarkeringen zoals zebrapaden, kwam een flink aantal rijdsters niet ongeschonden uit de strijd. Sanne bleef op de been, finishte razendknap als vierde tussen het geweld van de senioren en pakte daarmee haar tweede titel bij de Dames Junioren A. “Ik vond het niet leuk, maar gelukkig wel gewonnen.”

Johannes Hoomans en Isa Steegstra

Met Johannes Hoomans en Isa Steegstra werd menig kenner van het inlineskaten verrast door hun podiumplaatsen. Voor de start van het skeelerseizoen waren beide rijders nog niet eens opgepikt door een regionale selectie. Het vertrouwen dat kersvers trainster van de selectie inline van Gewest Fryslân en voormalig internationaal topper Bianca Roosenboom hen in de laatste maanden gaf, betaalde zich afgelopen weekend uit. Johannes begon daar vrijdag al mee met een derde plaats op de one lap bij de Heren Kadetten. Zondag voegde hij daar een zilveren medaille aan toe op de 100 meter. In de finale legde hij de onaantastbaar ingeschatte Sem Spruit het vuur aan de schenen, maar kwam deze keer nog net tekort. “Elke rit verbeterde ik mijn tijd en in de finale zat ik er dichtbij. Nu ben ik heel blij met mijn medailles, maar ik ga er hard voor werken om van Sem te kunnen winnen.”

Voor Isa was haar bronzen medaille op de 100 meter bij de Dames Junioren B een droom die uitkwam. “Ik ben één keer eerder heel dicht bij een medaille op het NK geweest. Daar dacht ik tot nu toe vaak aan terug en was voor mij een motivatie om hard te blijven werken en nooit op te geven. Het zat vandaag allemaal zo dicht bij elkaar, maar gelukkig kon ik in de wedstrijd om brons mijn beste race van de dag rijden.”

Bloemetje voor de fysiotherapeut

Minder dan 24 uren eerder zag het er helemaal nog niet naar uit dat dit tot de mogelijkheden behoorde. Op de marathon ging ze in de ultieme slotfase hard onderuit wat haar rugklachten opleverde. Fysiotherapeut Danny Oosterhof toonde zich bereid om zijn vroege zondagochtend op te offeren en slaagde er in Isa pijnvrij aan de start te krijgen. “Daar ben ik hem heel dankbaar voor dus ik heb hem ook wel even een bloemetje gebracht.”