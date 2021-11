IJsster-jeugd fanatiek bij Wintertriatlon Groningen

SNEEK- Op zaterdag 30 oktober reisde een flinke groep jeugdige rijders van De IJsster van Sneek af naar Groningen om deel te nemen aan de Wintertriatlon in Groningen. Zij stortten zich enthousiast op de drie onderdelen, hardlopen, fietsen en schaatsen. En met succes want ze konden tweemaal goud en tweemaal brons mee naar huis nemen.

Terwijl Thialf in het teken stond van het NK Afstanden week De IJsster afgelopen weekeinde uit naar Sportcentrum Kardinge voor de Groningse Mini-Wintertriatlon. De delegatie van maar liefst 19 sporters maakte duidelijk dat de IJsster-jeugd niet alleen enthousiast schaatst maar ook niet bang is om moe te worden van hardlopen en fietsen. In totaal waren er zo'n 140 inschrijvingen voor de drie afstanden: 2,5 km lopen, 14 km fietsen en 5 km schaatsen.

Grote glimlach

Waar ze normaal gesproken gezamenlijk hun rondjes schaatsen op Thialf, deden Stan Halbesma, Ilyas Temel en Vera Minnema nu met succes mee in Groningen. De lichte regen deerde hen niet en ze volbrachten met een grote glimlach alle drie onderdelen. Dit gold ook voor de zussen Elbrich en Wietske de Jager. Student Geneeskunde Wietske kwam speciaal voor de gelegenheid vanuit Utrecht naar Groningen. Marin Steegstra had de pech om tijdens het fietsen onderuit te glijden op het gladde wegdek. Grote zus Isa twijfelde geen seconde, kneep in de remmen en hielp Marin weer op het zadel en terug naar Kardinge. Gelukkig liep het incident met een sisser af maar het geeft wel aan dat deelname aan een Wintertriatlon het nodige van de deelnemers vergt.

Voor Marit van der Meer, van nature sprintster, was de triatlon goed te doen. Wel was het fijn dat ze de laatste rondjes op het zware ijs van Kardinge samen met haar vader kon rijden. De 5 kilometer schaatsen ging broer en zus Christian en Paulisca Groenhof makkelijker af. Vooral kilometervreter Christian vond de afstand eigenlijk niet lang genoeg en bleef na de finish nog lekker doortoeren.

De IJsster op het podium

Hoewel bij alle deelnemers plezier de voornaamste reden tot deelname was, werd er ook gestreden om de ereplekken. Bij de meisjes tot en met 15 jaar kwam Eva-Sofie Elferink als eerste over de finish. Ze maakte het verschil vooral tijdens het laatste onderdeel en liet zien dat een trainingskamp in Inzell een grote stap voorwaarts in schaatstechniek kan betekenen. Op de derde plaats in deze categorie eindigde Jasmin van der Terp. Zij presteerde tijdens alle onderdelen erg goed maar verloor wat te veel tijd bij het wisselen tussen fietsen en schaatsen. Daardoor werd het nog even spannend maar in de laatste rondjes wist Jasmin haar directe tegenstandsters voor het podium alsnog te verslaan. Ook derde werd Stefan Huizinga, in de categorie jongens tot en met 15 jaar. Hij verraste vriend en vijand door vanaf het vertrek in hoog tempo het looponderdeel af te ronden. Bij het fietsen en schaatsen kwam zijn podiumplek geen moment in gevaar.

Teamdeelname

Het was ook mogelijk om als team aan de Wintertriatlon mee te doen. De IJsster nam hier met twee drietallen aan deel. In de eerste ging Jelmer van Blanken als loper van start. Hij gaf de transponder door aan broer Koen die het fietsen voor zijn rekening nam zodat Johannes Hoomans als schaatser de gezamenlijke triatlon tot een goed einde kon brengen. Het andere team bestond uit Tim Elferink (lopen), Peike Gemser (fietsen) en gast-IJssterlid Cor Borst (schaatsen). Deze jongens hadden maar een doel en dat was winnen. Tim legde daarvoor de basis en neef Peike consolideerde de voorsprong. Cor maakte vervolgens het feestje compleet met snelle rondjes op het mistige Kardinge. Missie geslaagd met een verdiende eerste plaats.