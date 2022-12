IJskoud de beste…

“Vier paar blije stralende ogen vanochtend! Weer eens uit de comfortzone de ijspat in. Wat een geweldige ochtend met de meiden! Als je nu denkt "Ze zijn helemaal gek, ze zijn helemaal gek! ” Dan zeg ik je: “Het is heel simpel: Je zegt je lichaam wat te doen en daar ga je! " Makkelijk toch?”

Gerockt

“Het enige dat ons tegenhoudt is dit kleine stemmetje in ons, onze geest die zegt "nee dat is veel te koud en zeker gevaarlijk". Direct gaan alle alarmbellen af en is er een besluit genomen. Ik ben hier goed mee bekend. Maar wat als het mega en zelfs heel leuk wordt? We leren nog meer over onszelf, zijn we verrast wat we kunnen doen? En dan dat mooie gevoel met een warm glas thee in de hand, bevestiging aan onszelf dat we het weer 'gerockt' hebben!

De Iceman (Wim Hof) inspireert mij hiertoe: "Als we altijd voor comfort kiezen, leren we nooit de diepste mogelijkheden van onze geest van lichaam. Hij krijgt het voor elkaar. Dit is het dan. Morgenochtend gaan we weer. Ga je met me mee?”

