IJskoorts slaat toe op ijsbanen

SNEEK- De ijsbaan in Burgum organiseert de eerste schaatsmarathon op natuurijs in Nederland. Een controle van het KNSB heeft uitgewezen dat het ijs dik genoeg is.

Voor het organiseren moest het ijs tenminste drie centimeter dik zijn. Andere banen die in de race waren, waren de baan in Haaksbergen en De Hondsrug in Noordlaren. Ook op de ijsbanen van Sneek en Oppenhuizen heerste vanmorgen al ijskoorts. Daar werd 4 cm gemeten, nog niet sterk genoeg om grote groepen toe te laten.

“Het is koud, brrrrr wat is het koud. En het vriest dat het kraakt, maar helaas, onze ijsbaan heeft echt even de tijd nodig om een goede ijslaag te krijgen. We hebben nu gemiddeld 3,5 cm ijs op de baan, maar hebben minstens 8 nodig anders is het niet vertrouwd om zoveel mensen erop te laten. Heel jammer, maar de natuur laat zich in deze niet sturen. Zo gauw we open gaan, komt het overal te staan op social media en hier natuurlijk. Op dit moment kan ook alleen langs de kant worden gemeten omdat we het ijs niet verder op kunnen”, aldus Claudia Reinsma-vd Meulen van IJsclub 1871 in Sneek.

Op de foto: Jelle Plantinga, met de duimstok aan het meten, Pé Nota en Jaap Nienhuis op de ijsbaan van Sneek.